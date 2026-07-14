Osimene, dobio si ljutog megdandžiju: Engleski izgnanik stigao u Kadikoj da vrati davno izgubljenu krunu

Formula kompletnog transfera iznosi tačno 40.000.000 evra fiksnog dela, koji će Fenerbahče isplatiti u tri jednake godišnje rate tokom naredne tri godine. Kroz bonuse, francuski klub može da zaradi još dodatna 2.000.000 evra. Sam Grinvud je sa turskim velikanom potpisao četvorogodišnji ugovor prema kom će zarađivati čak 10.000.000 evra po sezoni, što u zbiru iznosi 40.000.000 evra za četiri godine verne službe žuto-plavom dresu.

Značajan deo kolača ide i na Old Traford. Mančester junajted je prilikom ranije prodaje Grinvuda u Marselj sačuvao čak 40 odsto od narednog transfera, što znači da će engleski klub inkasirati oko 16.000.000 evra od ovog prelaska u Istanbul.

Odlaskom u Tursku, Grinvud je postao najskuplja prodaja u istoriji Olimpika iz Marselja. Na toj listi je pretekao legendarne ikone kluba koje su do sada držale vrh na Velodromu. Prešišao je Mišija Batšuajija kojeg je Čelsi platio 39.000.000 evra, Didijea Drogbu koji je u isti klub otišao za 38.500.000, kao i slavnog Franka Riberija koji je svojevremeno prešao u Bajern za 30.000.000 evra. Marselj je pre dve godine kupio Grinvuda od Junajteda za 26.000.0000 evra.

Svi znaju trnovit put mladog Engleza. Nakon teških vansportskih problema i potpunog precrtavanja u Mančesteru zbog pritiska javnosti, Grinvud je morao da krene od nule. Preko španskog Hetafea počeo je da se vraća u život, da bi u Marselju pod vođstvom stručnog štaba doživeo pravo fudbalsko vaskrsnuće.

Njegova statistika u Francuskoj bila je sjajna. Na 81 odigranoj utakmici postigao je čak 48 golova i upisao 17 asistencija. Sa ukupno 65 direktnih doprinosa za gol, pokazao je da poseduje redak talenat, ubojitu završnicu sa obe noge i sposobnost da sam reši utakmicu jednim potezom. Ipak, kako je Marselj ovog ljeta odlučio da drastično smanji troškove i plate, njegov odlazak je postao neminovnost koju je Fenerbahče ekspresno iskoristio.

Ipak, igranje u Fenerbahčeu nosi poseban teret sa kojim se Grinvud do sada nije susreo. Dok je u Marselju igrao rasterećenije, u Istanbulu ga čeka gladna armija navijača koja više od jedne decenije sanja šampionski pehar.

Od njega se traži da pravi razliku na terenu, rešava najveće derbije i direktno se suprotstavi Viktoru Osimenu u borbi za tron. Sam je izabrao ovu izuzetno temperamentnu sredinu, a turski mediji već najavljuju spektakularan doček kakav grad na Bosforu dugo nije video. Borba za titulu u Turskoj kao da je zvanično postala najzanimljivija sportska priča u Evropi.