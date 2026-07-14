Brazdeikis Kaunas zamenio Malagom
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 21:51
Unikaha predstavila novo pojačanje
Bilo je vreme da Unikaha iz Malage krene u život nakon odlaska Ibona Navara. Na klupu je seo Ćus Vidoreta i odmah dobio pojačanje u vidu Kemerona Hanta, ali je onda usledilo tri nedelje tišine.
Sve do danas, kada je španski tim objavio da je potpisao Ignasa Brazdeikisa. Litvanac je stavio paraf na jednogodišnju saradnju i biće jedan od nosilaca igre ekipe iz Malage.
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Brazdeikis je prethodne dve sezone proveo u Žalgirisu, ali nije ostavi neki spektakularan utisak. Umeo je da bljesne na utakmicu ili dve, no ništa više od toga. Pre ekipe iz Kaunasa igrao je za Olimpijakos u kome se takođe nije istakao, pa možemo da kažemo da ipak nije kalibar za Evroligu.
Litvanski reprezentativac odrastao je u Kanadi pa je tako nakon srednje škole otišao na Mičigen univerzitet. Posle samo godinu dana prijavio se na NBA draft, a sa 47. pozicije izabrao ga je Sakramento i odmah poslao u Njujork.
Nakon dve godine usledila je selidba u Filadelfiju, pa u Orlando iz kog je posle jedne sezone došao u Evropu i Kaunas. Bolje je igrao odmah po povratku nego sad, zato je i dobio šansu u Oliju gde je trebalo da zameni Sašu Vezenkova, ali je to bio prevelik zalogaj za njega.
Sada će u Unikahi probati da oporavi karijeru i pronađe konstantnost. U poslednjoj godini u Žalgirisu odigrao je 38 utakmica u Evroligi i prosečno je beležio 4,8 poena uz 1,9 skokova i 0,8 asistencija. Za dva je šutirao 38,3%, a za tri 33,8 procenata.