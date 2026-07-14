Brazdeikis Kaunas zamenio Malagom

Bilo je vreme da Unikaha iz Malage krene u život nakon odlaska Ibona Navara. Na klupu je seo Ćus Vidoreta i odmah dobio pojačanje u vidu Kemerona Hanta, ali je onda usledilo tri nedelje tišine.

Sve do danas, kada je španski tim objavio da je potpisao Ignasa Brazdeikisa. Litvanac je stavio paraf na jednogodišnju saradnju i biće jedan od nosilaca igre ekipe iz Malage.