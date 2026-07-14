Zvezda i Partizan saznali rivale: Bez iznenađenja, Severna Irska i Luksemburg čekaju "večite"

Ono što se očekivalo još sredinom juna kada je održan žreb za drugo kolo kvalifikacija za međunarodna takmičenja, dobilo je potvrdu u utorak uveče. Crvena zvezda će se u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sastati sa šampionom Severne Irske, Larnom, dok će Partizan udariti na luksemburški UNA Štasen u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.

Larn ponovo nije blistao protiv slabašnog prvaka San Marina Tre Fjorija, čak je tim iz malene zemljice poveo u 11. minutu, ali je prvak Severne Irske preokrenuo golovima Meta Ridlija u 25. minutu i Dan Benta iz penala u 69. minutu i trijumfovao 2:1, iliti u ukupnom skoru 3:1. Crvena zvezda će najpre gostovati Larnu 21. ili 22. jula, a zatim će dočekati ostrvsku selekciju 28. ili 29. jula.