Zvezda i Partizan saznali rivale: Bez iznenađenja, Severna Irska i Luksemburg čekaju "večite"
Vreme čitanja: 2min | uto. 14.07.26. | 23:11
Larn i Una Štrasen zadržali prednost iz prvih utakmica
Ono što se očekivalo još sredinom juna kada je održan žreb za drugo kolo kvalifikacija za međunarodna takmičenja, dobilo je potvrdu u utorak uveče. Crvena zvezda će se u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sastati sa šampionom Severne Irske, Larnom, dok će Partizan udariti na luksemburški UNA Štasen u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije.
Larn ponovo nije blistao protiv slabašnog prvaka San Marina Tre Fjorija, čak je tim iz malene zemljice poveo u 11. minutu, ali je prvak Severne Irske preokrenuo golovima Meta Ridlija u 25. minutu i Dan Benta iz penala u 69. minutu i trijumfovao 2:1, iliti u ukupnom skoru 3:1. Crvena zvezda će najpre gostovati Larnu 21. ili 22. jula, a zatim će dočekati ostrvsku selekciju 28. ili 29. jula.
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UNA Štrasen iz Luksemburga trijumfovala je na revanšu u San Marinu protiv La Fjorite 2:0, iliti u ukupnom skoru 3:0. Golove za budućeg rivala Partizana dali su Nikolas Perez u osmom minutu i Valentan Stajnmets u 38. minutu. Crno beli će dočekati UNA Štrasen u prvoj utakmici 23. jula, a gostovaće u Luksemburgu 30. jula.
Ovakav ishod prve runde kvalifikacija donosi srpskim klubovima uloge apsolutnih favorita. Stručni štabovi večitih rivala dobili su jasnu sliku o manama i vrlinama svojih protivnika i utisak je da nikakvih iznenađenja ne bi smelo da bude. Nije Larn blizu nivoa Crvene zvezde, a ne bi trebalo ni da UNA Štrasen bude pretnja po Partizan.
LIGA ŠAMPIONA, KVALIFIKACIJE (1. KOLO)
Utorak
KuPS - Vardar 2:3 (0:0, 0:2) - prvi meč (2:0)
/Arma 100, Parzišek 105+1 - Savolainen 59 autogol, Zakarić 90+1 penal, Pulejo 102/
Iberija 1999 - Flora (5,20) 2:2 (2:0) - 3:2
/Sikarulašvili 13, 36 - Varjund 69, Sapinen 84 penal/
Inter Eskaldes - Linkoln Red Imps 1:1 (0:0) - 1:3
/Daku 80 - Mula 62/
Đer - Vikingur 2:2 (2:1) - prvi meč 0:1
/Vitalis pen 38, Torkelson ag 45+1 - Hafsteinson 34, 55/
Riga - Ararat - 3:2 (2:0) - prvi meč 0:2
/Sikeira 14, Ankra 23, Režinaldo 90+4 - Sagojan 46, Sandro Lima 63/
TNS - Sabah - 1:2 (0:2) - prvi meč 0:2
/Lok 89 - Mikels 28, Dašdamirov 42/
Levski - Borac Banjaluka - 4:0 (0:0) - prvi meč 1:1
/Oko Fleks 48, Reinaldo 59, 65, Perea 85/
Drita - Kauno Žalgiris - 2:3 (1:1) - prvi meč 1:1
/Jašari 20, Manaj 53 - Slivka 9, 82, Benhaib pen 90+4/
Šamrok - Florijana 5:1 (2:1) - prvi meč 0:2
/Grejs 7, Vots 29, Mekgavern 48, Burk 61, Birn 73 - Gudelj 13/
Larn - Tre Fjori - 2:1 (1:1) - prvi meč 1:0
/Ridli 25, Bent pen 69 - Menguči 11/
Sreda
19.30: (1,27) Univerzitatea Krajova (6,25) Makslajn (9,50) - 4:1
20.15: (2,75) Atert Bisen (3,30) Ki Klaksvik (2,40) - 1:2
21.00: (4,80) Sutjeska (3,50) Kairat (1,70) - 1:2
21.00: (1,77) Egnatija (3,40) Petroklub (4,50) - 1:1
*** kvote su podložne promenama