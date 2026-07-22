Alkaraz prijavljen za Ju Es open

Preskočio je Karlos Alkaras Rolan Garos, pa Vimbldon zbog povrede zgloba, ali veruje da će biti na terenu za poslednji grend slem turnir u sezoni.

Ju Es open je objavio listu prijavljenih učesnika za turnir koji će početi 30. avgusta i na njoj je Španac, što govori da Alkaras veruje da će se za ovih nešto više od mesec dana oporaviti i spremiti u dovoljnoj meri da zaigra u Njujorku.