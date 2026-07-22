Alkaraz prijavljen za Ju Es open
Vreme čitanja: 1min | sre. 22.07.26. | 08:49
Španac veruje da će biti spreman za poslednji grend slem
Preskočio je Karlos Alkaras Rolan Garos, pa Vimbldon zbog povrede zgloba, ali veruje da će biti na terenu za poslednji grend slem turnir u sezoni.
Ju Es open je objavio listu prijavljenih učesnika za turnir koji će početi 30. avgusta i na njoj je Španac, što govori da Alkaras veruje da će se za ovih nešto više od mesec dana oporaviti i spremiti u dovoljnoj meri da zaigra u Njujorku.
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Mladi as će preskočiti masters u Kanadi, prvi koji dolazi, ali se očekuje da se na teren vrati posle toga u Sinsinatiju. To bi trebalo da mu bude generalna provera za Njujork. Naravno, daleko je još početak Ju Es opena, moguće je da će doći do preokreta ako Alkaras bude video da nije dovoljno spreman za napor u Velikoj jabuci.
Na listi prijavljenih igrača su i Janik Siner, Aleksander Zverev, kao i Novak Đoković, koji će biti sedmi nosilac, što znači da ga čeka prilično težak put do završnice. Srpski as je prijavljen i za nastupe na dva severnoamerička mastersa pre puta u Njujork.