Prazna istočna tribina na Partizanovoj evropskoj premijeri

U pitanju je posledica dešavanja od prošlog leta, kada je Disciplinska komisija UEFA sankcionisala Partizan zbog ponašanja navijača na mečevima protiv Oleksandrije i Hibernijana. U Nionu su tada optužili crno-bele za ubacivanje tvrdih predmeta na teren, paljenje pirotehnike, upotrebu lasera, rasističko i diskriminatorno ponašanje, kao i za blokiranje prolaza na stepeništu. Zbirna kazna iznosila je najpre novčanih 90.250 evra, uz naloženo delimično zatvaranje stadiona za ukupno 10.000 mesta. To u prevodu znači da će kompletna istočna tribina u četvrtak od 21.00 čas biti prazna, a kako ona kapacitetom prima manje od 10.000 gledalaca, biće zaključan i deo severne tribine.

Partizan daje tri ili više golova protiv Una Štrasen, kvota 1,90

Iz kluba podsećaju da će se svi ljubitelji fudbala koji su već nabavili ili planiraju da kupe pojedinačne i sezonske ulaznice za duel protiv Une Štrasen preseliti na zapadnu tribinu. S obzirom na to da Zapad već ima standardnu publiku, taj deo stadiona mogao bi na kraju da bude prilično dobro popunjen, dok se podrška sa južne tribine podrazumeva.

Crno-beli su uvereni da će se makar 10.000 navijača okupiti na Topčiderskom brdu kako bi pozdravilo trenersku premijeru Saše Ilića na stadionu na kome je kao igrač proveo punih 18 godina u dva odvojena mandata.

Podsećanja radi, prošle sezone je protiv AEK-a iz Larnake u Humskoj bilo bezmalo 30.000 ljudi koji su došli da podrže podmlađeni tim. Kasnije su navijači sa sličnom energijom dolazili i na susrete sa Oleksandrijom i Hibernijanom, pa će sada biti izuzetno zanimljivo pratiti kakav će trend posete biti u nastavku takmičenja. U ekipi priželjkuju da broj navijača raste, ali da bi se to dogodilo, igrači na terenu moraju pubilci nešto konkretno i da ponude.