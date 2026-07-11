Psihološki triler u finalu Vimbldona: Noskova sa ivice nervnog sloma do pehara
Vreme čitanja: 2min | sub. 11.07.26. | 19:38
Dok je Muhova režirala preokret u drugom setu, delovalo je da je druga Čehinja potpuno sagorela, ali je ipak uspela da se izdigne iz pepela i stigne do trijumfa
Ženski tenis pun je preokreta, a finale ovogodišnjeg Vimbldona pored toga što su ga igrale dve Čehinje ostaće i upamćeno kao jedan od najdramatičnijih mečeva ikada. Linda Noskova i Karolina Muhova na terenu su vodile borbu od dva i po sata, iako je posle 6:2 i 5:2 u drugom setu delovalo da je pitanje pobednika uveliko rešeno. Na kraju 21-godišnja Noskova i jeste slavila protiv devet godina sunarodnice, ali tek posle velike, velike drame.
Na ivici nervnog sloma bila je Noskova u finišu drugog seta. Sela je na klupu i pokrila se peškirom preko glave kao da želi da nestane sa Centralnog terena. Sigurno smo da je o tome i razmišljala kada je izgubila naredni gem za 1:1, posle pet neiskorišćenih meč lopti, ali pokazala je da u njoj ključa šampionski gen. Pronašla je koncentraciju tokom pauze i vratila se na teren prepuna samopouzdanja. Uspela je da ukroti forhend Muhove i ponovo stigne do velike prednosti - 3:0. Potom i do svoje prve grend slem titule.
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Čak je i čuvena Martina Navratilova u neverici gledala kako mlada Čehinja gubi poen za poenom, u velikoj meri neiznuđenim greškama, tokom drugog seta. Oduševljena publika svim srcem bila je uz Karolinu Muhovu, željna što dužeg trajanja meča. Posle svega 68 minuta imala je Linda Noskova prvu meč loptu, ali dobila je publika šta je tražila - gladijatorsku borbu dve dame.
Na kraju, zaslužena pobeda mlađe Čehinje, nadolazeće zvezde svetskog tenisa. Ovo joj je najveći uspeh u karijeri, posle četvrtfinala Australijan opena sa 2024. godine. Najavila je tada da može do velikih rezutlata. Evo ga (prvi).
Muhova je posle Rolan Garosa 2023. poražena u još jednom grend slem finalu. Dvaput je zaustavljena u polufinalu Ju-Es Opena (2023, 2024) i jednom u polufinalu Australijan opena (2021).
VIMBLDON - FINALE
Karolina Muhova - Linda Noskova 1:2 (2:6, 7:5, 3:6)