Psihološki triler u finalu Vimbldona: Noskova sa ivice nervnog sloma do pehara

Ženski tenis pun je preokreta, a finale ovogodišnjeg Vimbldona pored toga što su ga igrale dve Čehinje ostaće i upamćeno kao jedan od najdramatičnijih mečeva ikada. Linda Noskova i Karolina Muhova na terenu su vodile borbu od dva i po sata, iako je posle 6:2 i 5:2 u drugom setu delovalo da je pitanje pobednika uveliko rešeno. Na kraju 21-godišnja Noskova i jeste slavila protiv devet godina sunarodnice, ali tek posle velike, velike drame.

Na ivici nervnog sloma bila je Noskova u finišu drugog seta. Sela je na klupu i pokrila se peškirom preko glave kao da želi da nestane sa Centralnog terena. Sigurno smo da je o tome i razmišljala kada je izgubila naredni gem za 1:1, posle pet neiskorišćenih meč lopti, ali pokazala je da u njoj ključa šampionski gen. Pronašla je koncentraciju tokom pauze i vratila se na teren prepuna samopouzdanja. Uspela je da ukroti forhend Muhove i ponovo stigne do velike prednosti - 3:0. Potom i do svoje prve grend slem titule.