Bagdatis navija za Đokovića: Idemo Nole, još jednom

Pred sutrašnji okršaj, podršku Novaku poslao je Markos Bagdatis. Nekadašnji kiparski teniser, Đokovićev rival još tamo pre dvadesetak godina. Ali ujedno i veliki prijatelj.

„Više me ništa ne iznenađuje kada je Novak u pitanju. Ništa mi više ne izgleda nemoguće. Voleo bih da ga vidim kako još jednom podiže pehar. Ne znam zašto, ali baš bih voleo“, pričao je Bagdatis za grčke medije.

Ubeđen je Kipranin da Đoković nije bez šanse protiv Sinera.

„Novak i ja smo približnih godina, znamo se jako dobro. Baš bih voleo da vidim još jednom kako trijumfuje. Mislim da ima dobre šanse. Iam ih i Siner, ali Đoković ga je pobedio na Australijan openu u januaru. To je bilo pre samo šest meseci“, poručuje Bagdatis.