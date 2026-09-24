Runi pobesneo na Kerola, sprema tužbu zbog poglavlja iz knjige bivšeg saigrača

Endi Kerol i Vejn Runi nastupali su zajedno za englesku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini 2012. godine, kada su u dve utakmice istovremeno bili na terenu. Njihov period proveden u nacionalnom timu ne može da se poredi, pošto je visoki napadač poznat po dugoj kosi vezanoj u rep sakupio samo devet nastupa za Englesku, a Runi ih ima čak 120. Kerol je deo reprezentacije bio od 2010. do 2012. godine i u svojoj knjizi tvrdi da se u tom periodu više puta napijao sa nekadašnjom zvezdom Mančester Junajteda.

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Navodno je Runi bio taj koji je pozivao saigrače u svoju sobu da zajedno piju.

Poznati golgeter je po završetku igračke karijere postao trener, a trenutno radi kao stručni konsultant na BBC televiziji. U međuvremenu je ostavio alkohol i jasno je zbog čega se iznervirao po objavljivanju Kerolove biografije.