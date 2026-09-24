Runi pobesneo na Kerola, sprema tužbu zbog poglavlja iz knjige bivšeg saigrača
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 11:51
Nekadašnjem golgeteru zasmetao deo u kojem se pominje da su se zajedno napijali u kampu reprezentacije
Jedan je igrao za Mančester Junajted, drugi za Liverpul, ali nije klupski rivalitet razlog zašto je Vejn Runi besan na Endija Kerola. Nekadašnji golgeter navodno je izgubio živce zbog poglavlja u autobiografiji bivšeg reprezentativnog saigrača, u kojem piše da su se više puta zajedno napijali tokom okupljanja za utakmice nacionalnog tima.
Štaviše, Runijevi pravni zastupnici zapretili su tužbom izdavačima Kerolove knjige "Owning it" (Preuzimanje odgovornosti) ukoliko deo u kojem se on pominje ne bude izbačen.
"Vejn zna da nije svetac, ali ovo je prešlo granicu. U pitanju je princip", piše tabloid San pozivajući se na izvor blizak bivšem fudbaleru.
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Endi Kerol i Vejn Runi nastupali su zajedno za englesku reprezentaciju na Evropskom prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini 2012. godine, kada su u dve utakmice istovremeno bili na terenu. Njihov period proveden u nacionalnom timu ne može da se poredi, pošto je visoki napadač poznat po dugoj kosi vezanoj u rep sakupio samo devet nastupa za Englesku, a Runi ih ima čak 120. Kerol je deo reprezentacije bio od 2010. do 2012. godine i u svojoj knjizi tvrdi da se u tom periodu više puta napijao sa nekadašnjom zvezdom Mančester Junajteda.
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Navodno je Runi bio taj koji je pozivao saigrače u svoju sobu da zajedno piju.
Poznati golgeter je po završetku igračke karijere postao trener, a trenutno radi kao stručni konsultant na BBC televiziji. U međuvremenu je ostavio alkohol i jasno je zbog čega se iznervirao po objavljivanju Kerolove biografije.