PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Orlovi rano lete

Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 11:27
Pročitajte nekoliko predloga za 24. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Grupa u kojoj se nalazi selekcija Srbije jeste nezgodna, ali nam njen sastav obećava dva velika evropska reprezentativna derbija. Malo je reći da se Holanđani i Nemci ne vole, a kada se tradiciji doda to što su na novim počecima jasno je da očekujemo vatromet. Gađajte GG3+.
Oba tima daju gol
Stole Solbaken i njegovi momci bili su među najomiljenijim ekipama na nedavnom Svetskom prvenstvu, no, vreme je da Vikinzi krenu u novi krug dokazivanja. Danci su uspešniji u komšijskim duelima, međutim, sada je kec najrealniji. Očekujemo da Erling Haland da bar jedan gol.
Konačan ishod
Od Portugalaca se očekivalo nešto više na Mundijalu, ali su ih remiji sa DR Kongom i Kolumbijom u grupi poslali na stazu koja je vodila ka Špancima i eliminaciji. Ceh je platio selektor Roberto Martinez, a od Žorža Žezusa se traži da debituje pobedom. Keca iskombinujte sa 2+ i obavezno proverite Mozzart RELAX ponudu kada budete tipovali na ovaj par.
Mozzart kombinazzije
Austrijanci su bili još jedna žrtva aktuelnog prvaka sveta - Španci su ih eliminisali u prvoj rundi posle faze po grupama. Istina, nisu imali lake rivale i ni Izraelce, ni ljubitelje klađenja ne smeju da zavaraju poslednji rezultati izabranika Ralfa Rangnika. Naš izbor je kec, a ako nas poslušate Mozzart RELAX omogućava da ga brže naplatite.
Konačan ishod
Veljko Paunović će kroz mečeve u Ligi nacija probati da formira tim koji bi trebalo da čini okosnicu reprezentacije u narednom periodu. Grupa je vrlo teška, međutim, Orlovi poleću protiv selekcije sa kojom mogu da se nose. Kec odlično plaća i naš je primarni izbor, a ako domaći povedu sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam donosi dobitak i pre kraja utakmice.
Konačan ishod
Još jedan par uz koji stoji Mozzart RELAX oznaka. DR Kongo je još jedna ekipa koja za sobom ima nastup na SP - na startu eliminacione faze zaustavila ga je Engleska, i to uz dosta sreće. Dakle, domaći osećaju obavezu da se protiv Ekvatorijalne Gvineje pokažu u što boljem svetlu. Zbog toga tipujte na njihovu duplu pobedu.
Dupla pobeda
Poput nekih već pomenutih selekcija i Korejci su doživeli neuspeh na Mundijalu i to je dovelo do promena kako na klupi, tako i u igračkom spisku. Ekvador je posle istog takmičenja angažovao harizmatičnog Marsela Galjarda i ovde ne vidimo keca, sugerišemo vam kombinaciju X2&0-2.
Mozzart kombinazzije
I jedni i drugi umeju da se naprimaju golova (domaći, koji su proletos izgubili od Arube sa 4:1 darežljiviji su od rivala), ali sada ne očekujemo da ih bude više od dva, što je u skladu sa međusobnom tradicijom. Što se konačnog ishoda tiče toliko su loši da je sve moguće.
Konačan ishod