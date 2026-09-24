Luka Jović (Srbija)
Luka Jović (Srbija)
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Orlovi rano lete

Vreme čitanja: 1min | čet. 24.09.26. | 11:27

Pročitajte nekoliko predloga za 24. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Netherlands - Germany
ID: 9978876

Grupa u kojoj se nalazi selekcija Srbije jeste nezgodna, ali nam njen sastav obećava dva velika evropska reprezentativna derbija. Malo je reći da se Holanđani i Nemci ne vole, a kada se tradiciji doda to što su na novim počecima jasno je da očekujemo vatromet. Gađajte GG3+.

Oba tima daju gol

Tip: gg3+ (1.6)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Norway - Denmark
ID: 9978892

Stole Solbaken i njegovi momci bili su među najomiljenijim ekipama na nedavnom Svetskom prvenstvu, no, vreme je da Vikinzi krenu u novi krug dokazivanja. Danci su uspešniji u komšijskim duelima, međutim, sada je kec najrealniji. Očekujemo da Erling Haland da bar jedan gol.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.85)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA A | 20:45
Portugal - Wales
ID: 9978907

Od Portugalaca se očekivalo nešto više na Mundijalu, ali su ih remiji sa DR Kongom i Kolumbijom u grupi poslali na stazu koja je vodila ka Špancima i eliminaciji. Ceh je platio selektor Roberto Martinez, a od Žorža Žezusa se traži da debituje pobedom. Keca iskombinujte sa 2+ i obavezno proverite Mozzart RELAX ponudu kada budete tipovali na ovaj par.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2+ (1.25)
Fiksevi dana
LIGA NACIJA B | 20:45
Austria - Israel
ID: 9978709

Austrijanci su bili još jedna žrtva aktuelnog prvaka sveta - Španci su ih eliminisali u prvoj rundi posle faze po grupama. Istina, nisu imali lake rivale i ni Izraelce, ni ljubitelje klađenja ne smeju da zavaraju poslednji rezultati izabranika Ralfa Rangnika. Naš izbor je kec, a ako nas poslušate Mozzart RELAX omogućava da ga brže naplatite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.48)
Vredi probati
LIGA NACIJA A | 20:45
Serbia - Greece
ID: 9978882

Veljko Paunović će kroz mečeve u Ligi nacija probati da formira tim koji bi trebalo da čini okosnicu reprezentacije u narednom periodu. Grupa je vrlo teška, međutim, Orlovi poleću protiv selekcije sa kojom mogu da se nose. Kec odlično plaća i naš je primarni izbor, a ako domaći povedu sa dva gola razlike Mozzart RELAX vam donosi dobitak i pre kraja utakmice.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.9)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA AFRIČKI KUP NACIJA | 18:00
Dr Congo - Equatorial Guinea
ID: 9981513

Još jedan par uz koji stoji Mozzart RELAX oznaka. DR Kongo je još jedna ekipa koja za sobom ima nastup na SP - na startu eliminacione faze zaustavila ga je Engleska, i to uz dosta sreće. Dakle, domaći osećaju obavezu da se protiv Ekvatorijalne Gvineje pokažu u što boljem svetlu. Zbog toga tipujte na njihovu duplu pobedu.

Dupla pobeda

Tip: 1-1 (2.65)
Vredi probati
MEĐUNARODNE PRIJATELJSKE | 13:00
S.Korea - Ecuador
ID: 9980651

Poput nekih već pomenutih selekcija i Korejci su doživeli neuspeh na Mundijalu i to je dovelo do promena kako na klupi, tako i u igračkom spisku. Ekvador je posle istog takmičenja angažovao harizmatičnog Marsela Galjarda i ovde ne vidimo keca, sugerišemo vam kombinaciju X2&0-2.

Mozzart kombinazzije

Tip: X2&0-2 (2.3)
Za izbegavanje
LIGA NACIJA D | 20:45
Liechtenstein - Lithuania
ID: 9978712

I jedni i drugi umeju da se naprimaju golova (domaći, koji su proletos izgubili od Arube sa 4:1 darežljiviji su od rivala), ali sada ne očekujemo da ih bude više od dva, što je u skladu sa međusobnom tradicijom. Što se konačnog ishoda tiče toliko su loši da je sve moguće.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.3)

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