Afrički derbi bez Dijala i Semenja, Renar protiv Gane debituje na klupi Slonova

On očekuje izuzetno motivisanog protivnika i ističe da njegov tim ne sme sebi da dozvoli da napravi ni najmanju grešku.

21.00: (1,60) Obala Slonovače (3,70) Gana (6,25) - MR

Renar je u nacionalni tim pozvao osmoricu novih igrača, među njima je i defanzivac Bešiktaša Kasum Uatara. Reč je o igraču koji je igrao za mladu reprezentaciju Francuske, ali je uz napor Renara i čelnika saveza ipak pristao da na seniorskom nivou predstavlja Obalu Slonovače. Večeras će najverovatnije imati priliku da debituje.

Među igračima koji su oslonac ovog Renarovog tima su i Frank Kesi, Ibrahim Sangare, Evan Endika i Odilon Kosounu, dok neće igrati povređeni napadač Mančester Junajteda, Amad Dijalo kao ni Evan Gesan i Omar Dijakite. Mnogo se očekuje od novog igrača Reala, Jana Diomandea koji je letos u Madrid stigao iz redova Lajpciga za 125.000.000 evra.

"Ovo je veliki okršaj u afričkom fudbalu. Gana ima dobar tim. Mislim da nikom neće biti lako da dođe do pobede. Setite se Mundijala, Gana je odigrala izuzetan meč sa Engleskom (0:0). U pitanju je veoma dobro organizovan tim, koji igra disciplinovano i koji čeka i najmanju priliku da krene u kontru i ugrozi protivnika. Moramo da budemo spremni na sve", upozorava Renar, koji je u anale ušao kao prvi selektor koji je u godinu dana radio sa tri različite reprezentacije, krenuo je sa Saudijskom Arabijom i nakratko Tunisom, a završio na klupi Obale Slonovače.

Kapiten Obale Slonovače Frank Kesi je zahvaljujući Ervu Renaru dobio prvi poziv u nacionalni tim. Bilo je to pre 12 godina.

"Na neki način ponosan sam što opet igram za trenera koji mi je uručio prvi poziv u reprezentaciju. To je lepota fudbala. Kada sam se priključio reprezentaciji, imao sam samo 17 godina i igrao sa ana mestu iskusnijih igrača. Selektor je uvek govorio, igraće uvek oni koji ti najviše zaslužuju. Publika će biti naš igrač više i nadam se da će nam dati snagu da izborimo pozitivan rezultat. Kada igrate sa Ganom, to je uvek derbi. U pitanju je odlična reprezentacija sa izuzetno dobrim igračima", poručio je Kesi.

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Start će biti od velike važnosti za Slonove koje do kraja ovog prvog internacionalnog ciklusa očekuju još mečevi sa Somalijom 29. septembra i prijateljski duel sa Kamerunom 3. oktobra.

Što se tiče reprezentacije Gane, selektor Karlos Keiroš neće moći da računa na najjači tim. Van tima su kapiten Džordan Aju, zatim Mohamed Kudus, Antoan Semenjo i Tomas Parti, kao i Baba Rahman, Alidu Seidu i Natanijel Ađeji.

Otuda je portugalski stručnjak morao da se osloni na mlade igrače poput Jonasa Ađeteija, Rahima Ibrahima i Mohameda Fuseinija.

"Niko ne voli da ima povređene igrače. Želimo da vidimo najbolje na terenu, ali ponekad tako nešto nije moguće. Ono što je moguće je da se uverimo da smo doveli talentovane igrače, pune entuzijazma. Najvažniji su oni koji će sada biti na terenu. Imamo snažan tim, pun potencijala. Verujemo da su svi koje smo pozvali spremni da odgovore na težak zadatak", kaže Keiroš.

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"Crne zvezde" računaju na to da će kroz kvalifikacije uspeti da se domognu završnog turnira.

"Ovde smo došli da bismo pobedili, sve reprezentacije imaju pred sobom takmičenje koje se zove kvalifikacije. To je prvi trofej koji treba uzeti. Siguran sam da oba tima žele pobedu, nadam se da ćemo mi na kraju imati više inspiracije i da ćemo ostvariti pravi rezultat", zaključio je selektor Gane.

Inače, ovo će biti 38. okršaj dve reprezentacije. Gana je pobedila 15 puta, Obala Slonovače deset, dok je 12 mečeva završeno bez pobednika. Poslednji put igrali su u prijateljskom meču pre pet godina kada nije bilo golova.

KVALIFIKACIJE ZA KUP AFRIČKIH NACIJA – 1. KOLO

Četvrtak

15.00: (2,40) Namibija (3,00) Kongo (3,00)

18.00: (1,28) DR Kongo (4,90) Ekvatorijalna Gvineja (10,5) - MR

18.00: (1,62) Libija (3,45) Bocvana (5,70)

18.00: (1,80) Mauritanija (3,30) Centralna Afrika (4,50) - MR

21.00: (1,35) Kamerun (4,40) Komorska Ostrva (9,00)

21.00: (1,60) Obala Slonovače (3,70) Gana (6,25) - MR

21.00: (2,50) Sijera Leone (2,95) Zimbabve (2,90)

21.00: (1,45) Tunis (4,00) Uganda (7,00) - MR

Petak

15.00: Mozambik - Senegal

15.00: (2,40) Tanzanija (2,70) Gvineja Bisao (3,40)

17.00: (1,55) Niger (3,50) Lesoto (6,75)

18.00: (1,15) Gambija (7,00) Somalija (15,0)

18.00: (1,67) Malavi (3,45) Južni Sudan (5,20)

18.00: (1,20) Nigerija (5,80) Madagaskar (13,0)

18.00: (1,80) Ruanda (3,35) Liberija (4,40)

18.00: (1,80) Sudan (3,30) Etiopija (4,50)

18.00: (1,58) Togo (3,45) Burundi (6,25)

21.00: (1,23) Alžir (5,50) Zambija (12,0)

21.00: (1,50) Burkina Faso (3,60) Benin (7,25)

21.00: (1,38) Egipat (4,20) Angola (8,50)

21.00: (2,00) Mali (3,05) Zelenortska Ostrva (3,90)

21.00: (1,18) Maroko (6,50) Gabon (13,0)

Subota

15.00: (1,40) Kenija (4,20) Eritreja (7,75)

15.00: (1,85) Južna Afrika (3,30) Gvineja (4,20)

***Kvote su podložne promenama