Italijano zahvaljuje Juveu na Vlahoviću: Dušan na putu da postane onaj igrač od pre par sezona

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

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Posle duge letnje sage, srpski napadač je Italiju zamenio Turskom, a odlazak kod bivšeg mu trenera Italijana imao je smisla. Vlahović je upravo pod dirigentskom palicom italijanskog stručnjaka odigrao čudesnu sezonu u Fiorentini koja ga je kasnije preporučila Juveu.

Italijano je dao intervju italijanskom Corriere dello Sport-u, a u njemu je posvetio nekoliko odgovora srpskog golgeteru koji je upečatljivo počeo sezonu u Istanbulu, ali kojeg je nakratko ukočila povreda, povreda zbog koje je prema potvrdi selektora Veljka Paunovića, izostao na reprezentativnom okupljanju Srbije.

"Razgovarao sam sa Vlahovićem na dan kada sam potpisao ugovor sa Bešiktašom... Hteo sam da shvatim njegovu situaciju budući da je napuštao Juventus. Imao je kontakte sa nekoliko bitnih klubova. Rekao mi je da ćemo se ponovo čuti ako se priča sa tim klubovima ne razvije. Dogovorio sam se sa upravom kluba da pokušamo da ga dovedemo. Na kraju smo potpisali 26-godišnjaka koji je i dalje vrlo talentovan i koji ima sjajnu budućnost pred sobom. Kada se oporavi, biće na putu da postane onaj Vlahović od pre nekoliko godina. Do sada je odigrao četiri utakmice, dao pet ligaških golova i trudimo se da ga vratimo na stoprocentni nivo fizičke spreme. Dušan još može mnogo da da evropskom fubdalu. Još je mlad."