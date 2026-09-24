Italijano zahvaljuje Juveu na Vlahoviću: Dušan na putu da postane onaj igrač od pre par sezona
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 12:06
Italijanski stručnjak pričao o Srbinu sa kojim se letos ponovo ujedinio u Istanbulu
Sve puca od zahvalnosti iz pravca Turske ka Italiji. Predsednik Bešiktaša Serdar Adali javno zahvaljuje Aureliju de Laurentisu što nije doveo Vinćenca Italijana u Napoli (već ga je prepustio Bešiktašu), a Italijno ima poruku zahvalnosti za Juventus, jer je istanbulskom velikanu prodao Fabija Miretija i zato što nije produžio ugovor sa Dušanom Vlahovićem koji je kao slobodan igrač stigao na Vodafon park.
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Posle duge letnje sage, srpski napadač je Italiju zamenio Turskom, a odlazak kod bivšeg mu trenera Italijana imao je smisla. Vlahović je upravo pod dirigentskom palicom italijanskog stručnjaka odigrao čudesnu sezonu u Fiorentini koja ga je kasnije preporučila Juveu.
Italijano je dao intervju italijanskom Corriere dello Sport-u, a u njemu je posvetio nekoliko odgovora srpskog golgeteru koji je upečatljivo počeo sezonu u Istanbulu, ali kojeg je nakratko ukočila povreda, povreda zbog koje je prema potvrdi selektora Veljka Paunovića, izostao na reprezentativnom okupljanju Srbije.
"Razgovarao sam sa Vlahovićem na dan kada sam potpisao ugovor sa Bešiktašom... Hteo sam da shvatim njegovu situaciju budući da je napuštao Juventus. Imao je kontakte sa nekoliko bitnih klubova. Rekao mi je da ćemo se ponovo čuti ako se priča sa tim klubovima ne razvije. Dogovorio sam se sa upravom kluba da pokušamo da ga dovedemo. Na kraju smo potpisali 26-godišnjaka koji je i dalje vrlo talentovan i koji ima sjajnu budućnost pred sobom. Kada se oporavi, biće na putu da postane onaj Vlahović od pre nekoliko godina. Do sada je odigrao četiri utakmice, dao pet ligaških golova i trudimo se da ga vratimo na stoprocentni nivo fizičke spreme. Dušan još može mnogo da da evropskom fubdalu. Još je mlad."
Vlahović je napustio Juventus sa učinkom od 68 golova na 168 utakmica, ali u poslednje dve sezone, što zbog povreda, što zbog trenerskih zamisli, nije imao punu minutažu.
"Zašto nije igrao više u Juventusu. Zaista ne znam. Na kraju, kada gledamo brojke, davao je golove, nije da nije dopinosio. Međutim, povrede i situacija u timu mu nisu išli na ruku."
A onda se Italijano prisetio kako je Vlahović davao golove kada su zajedno bili u Firenci. Pod Italijanovim vođstvom postigao je 25 i namestio četiri gola na 31 utakmici.
"U tih šest meseci u Firenci bio je neverovatan... 20 golova na 20 utakmica. Ubeđen sam da smo mogli da napravimo još više te sezone da nije otišao, iako je nam je i posle išlo dobro. U godinama koje su došle, imao sam neke odlične napadače, ali nijedan nije bio njegovog kalibra. Dušan je najbolji sa kojim sam radio, gledajući tih šest meseci u Firenci. Nadam se da će nastaviti da bude šampion."