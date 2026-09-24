Matija Nastasić bi mogao da se vrati u italijanski fudbal, pominje se kao kandidat novog člana Serije B

Nastasić je trenutno slobodan u izboru nove sredine posle epizode u Saudijskoj Arabiji, gde je nastupao za Al Ulu. Upravo činjenica da može da stigne bez obeštećenja čini ga zanimljivom opcijom za Areco, koji želi da posao završi u kratkom roku kako bi potencijalno pojačanje imalo dovoljno vremena da se uklopi u ekipu.

Srpski fudbaler dobro poznaje italijanski fudbal. Svojevremeno je nosio dres Fiorentine, iz koje je kao veliki talenat 2012. godine napravio transfer u Mančester Siti. Kasnije je igrao za Šalke, ponovo Fiorentinu, Majorku i Leganes, a iza sebe ima veliko iskustvo iz nekoliko najjačih evropskih liga.

Areco posebno traži štopera koji može da donese iskustvo i sigurnost u poslednjoj liniji, mada Nastasić nije jedino ime koje se razmatra. Pre njega je ozbiljna opcija bio Adam Masina, nekadašnji defanzivac Bolonje, Udinezea, Vest Hema i Torina, ali je prema informacijama iz Italije ta mogućnost praktično otpala. Areco je zbog toga nastavio potragu na tržištu slobodnih igrača, a Nastasić se sada pojavio kao jedna od alternativa.

Posle petog kola Serije B, Areco zauzima 13. mesto na tabeli od 20 klubova u ligi sa šest osvojenih bodova i učinkom od dve pobede i tri poraza. Areco se vraća takmičarskim obavezama 10. oktobra protiv Kremonezea, pa bi naredni dani mogli da donesu konkretnije informacije o tome da li će Nastasić zaista ponovo obući dres jednog italijanskog kluba.