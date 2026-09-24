Matija Nastasić bi mogao da se vrati u italijanski fudbal, pominje se kao kandidat novog člana Serije B
Vreme čitanja: 2min | čet. 24.09.26. | 12:33
Radi se o bivšem klubu Antonija Kontea i Mauricija Sarija
Posle 19 godina odsustva, klub iz Toskane, Areco, vratio se u drugi rang italijanskog fudbala. Kada je Areco prethodni put igrao u Seriji B (sezona 2006/07), na klupi su se smenjivala dvojica trenera koja su kasnije ostvarila vrhunske svetske karijere - Antonio Konte i Mauricio Sari. Čak ni oni tada nisu uspeli da spasu klub od ispadanja. Sada je Areco ponovo u drugoligaškom karavanu, ali su mu za opstanak potrebna pojačanja.
Iskusni srpski štoper Matija Nastasić nalazi se na listi kandidata Areca, koji tokom prvenstvene pauze želi dodatno da pojača poslednju liniju tima. Italijanski klub je u potrazi za novim defanzivcem, a među imenima koja su se pojavila na tržištu nalazi se i nekadašnji reprezentativac Srbije.
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Nastasić je trenutno slobodan u izboru nove sredine posle epizode u Saudijskoj Arabiji, gde je nastupao za Al Ulu. Upravo činjenica da može da stigne bez obeštećenja čini ga zanimljivom opcijom za Areco, koji želi da posao završi u kratkom roku kako bi potencijalno pojačanje imalo dovoljno vremena da se uklopi u ekipu.
Srpski fudbaler dobro poznaje italijanski fudbal. Svojevremeno je nosio dres Fiorentine, iz koje je kao veliki talenat 2012. godine napravio transfer u Mančester Siti. Kasnije je igrao za Šalke, ponovo Fiorentinu, Majorku i Leganes, a iza sebe ima veliko iskustvo iz nekoliko najjačih evropskih liga.
Areco posebno traži štopera koji može da donese iskustvo i sigurnost u poslednjoj liniji, mada Nastasić nije jedino ime koje se razmatra. Pre njega je ozbiljna opcija bio Adam Masina, nekadašnji defanzivac Bolonje, Udinezea, Vest Hema i Torina, ali je prema informacijama iz Italije ta mogućnost praktično otpala. Areco je zbog toga nastavio potragu na tržištu slobodnih igrača, a Nastasić se sada pojavio kao jedna od alternativa.
Posle petog kola Serije B, Areco zauzima 13. mesto na tabeli od 20 klubova u ligi sa šest osvojenih bodova i učinkom od dve pobede i tri poraza. Areco se vraća takmičarskim obavezama 10. oktobra protiv Kremonezea, pa bi naredni dani mogli da donesu konkretnije informacije o tome da li će Nastasić zaista ponovo obući dres jednog italijanskog kluba.