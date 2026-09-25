Noa ne želi više da gubi od Agasija u Lejver kupu, Evropa bi da uzvrati udarac

U prošlogodišnjem izdanju u San Francisku Tim svet je slavio sa 15-9, bila im je to treća pobeda nad Evropljanima koji imaju pet trijumfa na takmičenju koje je premijerno održano 2017. u Pragu.

14.00: (1,85) Rud (1,95) Serundolo

Od igrača koji su na ovogodišnjem izdanju, najviše nastupa ima šampion Rolan Garosa i US opena, Aleksander Zverev (7), koji ujedno ima i najviše osvojenih titula, čak pet. Zverev ima i najviše pobeda na takmičenju, ukupno sedam, kao i najviše ukupno osvojenih poena za evropski tim u singlu (17) i ukupno, računajući i dubl (21).

Inače, radi se o formatu takmičenja gde se pobede prvog dana takmičenja boduju jednim poenom, drugog dana sa dva, a poslednjeg dana vrede tri poena, tako da se ukupan pobednik ne može dobiti pre završnog trećeg dana. Trijumfuje tim koji prvi obezbedi 13 poena. Ukoliko je rezultat nerešen posle 12 mečeva, igra se dodatni dubl meč kao regularan set sa taj-brejkom.

15.30: (1,70) Menšik (2,15) Nakašima

Takođe, svaki igrač će odigrati barem jedan singl meč u prva dva dana, ali nijedan ne može da odigra više od dva singla u sva tri dana. Uz to, bar četvorica od šest igrača iz tima moraju da igraju dubl. Nijedna dubl kombinacija ne sme da igra više od jednog outa, osim ako se radi o odlučujućem meču na 12-12.

Mečevi se igraju u dva dobijena seta, a ukoliko je 1-1 u setovima igra se super taj-brejk do deset poena.

U svakom slučaju, očekuju nas uzbuđenja iako je reč o takmičenju koje se ne boduje za svetsku listu. Prvog dana takmičenja na programu su tri singl meča, od 14.00 igraju Kasper Rud i Fransisko Serundolo, potom na teren izlaze Jakub Menšik i Brendon Nakašima, dok poslednji singl igraju Rafael Hodar i Aleksander Bublik. Sve se završava dublom od 21.30 u kojem će sa jedne strane biti Karlos Alkaras i Jakub Menšik, a sa druge Bublik i Tejlor Fric.

20.00: (1,50) Hodar (2,55) Bublik

Andre Agasi i Janik Noa, te njihovi pomoćnici Patrik Rafter i Tim Henman, pokušaće da ovog vikenda izvuku najbolje od igrača koji na turnir stižu posle naporne sezone i učešća na grend slemu u Njujorku.

"Ne možete da kao padobranac uskočite u živote ovih šampiona, oni su očigledno najbolji u onom što rade jer obraćaju pažnju na svaki detalj i pripreme, nema te magije. Ono što možete da uradite je da ih ne iskvarite. Da izvučete najbolje od njih i zabavno je biti deo toga", priznaje Agasi.

Retke su prilike kada vrhunski igrači mogu da igraju u takvoj timskoj atmosferi u kojoj se i najveći rivali zbližavaju i teže istom cilju.

"Cele godine im stavljate do znanja da je sve ovo važno, da ih gledate i brinete o njima, jer timski duh ide dalje od toga. Kao i humor, jer on može da bude taj faktor koji omogućava nekom da izvuče najviše od sebe. Važni su i fokus i intenzitet, tako da oni znaju da ste uvek tu, da nisu sami. Tenis može da bude sport u kojem se osećate prilično usamljenim", podvlači Agasi.

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Janik Noa ima slična razmišljanja. Njemu je ovo druga godina kako vodi Tim Evropa i ima jasnu ambiciju posle prošlogodišnjeg poraza.

"Ne želim da se naviknem da gubim od Andrea. To mi ne pada na pamet. Prošli put dozvolio sam ih da nas pobede na njihovom terenu u Americi. Sada smo u Evropi i naš je red da pobedimo", kaže Noa.

Aleksander Bublik je jedan od onih koji će izaći na teren prvog dana, a teniser iz Kazahstana, 21. na svetskoj listi se našalio rekavši da je "potpisao ugovor" po kojem mu je zabranjeno da servira "ispod ruke".

"Potpisao sam izvesne papire sa Patrikom i Andreom da ne serviram ispod ruke, kao i da se ne smejem posle poena, tako da je sve na i, mada se nadam da u igrati dobar tenis i nasmejati ljude. Kao što kaže Tejlor Fric, ja sam onaj koji u našem timu priča gluposti, tako da ću se za svaki slučaj obraćati samo protivnicima. Ne mogu da se glupiram, pošto sam imao par razgovora na tu temu sa selektorima", rekao je Bublik.

LEJVER KUP

Petak

14.00: (1,85) Rud (1,95) Serundolo

15.30: (1,70) Menšik (2,15) Nakašima

20.00: (1,50) Hodar (2,55) Bublik

*** kvote su podložne promenama