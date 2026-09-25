Kako je Živković “proglasio” mnoge tikete dobitnim već u 4. minutu

Jer na utakmicama obuhvaćenim ovim benefitom, pogodak u prvih deset minuta dovoljan je da tipovi 2+, 3+ i GG budu priznati kao dobitni.

Dakle, ko je na duelu Srbije i Grčke odigrao neku od te tri popularne igre, već u četvrtom minutu mogao je da zaokruži taj par. Nije morao da čeka još jedan ili dva gola, niti da strepi da li će se do kraja zatresti obe mreže.

Za njega je posao na tom paru već bio završen.

U tome se možda najbolje i vidi ideja Mozzart Relaxa. Utakmica je praktično tek počela, a jedan deo tiketa već je mogao da bude arhiviran. Ako je upravo taj meč bio poslednji otvoreni par na dobitnom tiketu, nije bilo potrebno čekati ni poslednji sudijski zvižduk – tiket je mogao da bude naplaćen.

Posebno zanimljivo je što je isto veče donelo i početak nove sezone Evrolige, a s njom i nove prilike da Mozzart Relax pokaže koliko može da znači igračima.

Princip u košarci je jednostavan: na mečevima iz Mozzart Relax ponude, za igru na konačnog pobednika (konačan ishod i pobednik meča) dovoljno je da tim na koji ste se kladili u bilo kom trenutku povede sa 16 poena razlike. Kada dođe do te granice, tip se računa kao dobitan bez obzira na to šta će se dešavati do poslednje sirene.

A u četvrtak uveče nije se dugo čekalo na konkretne primere.

Panatinaikos je protiv Pariza već na samom početku druge četvrtine stigao do potrebne prednosti. Posle samo 12 odigranih minuta Zeleni su imali više od 16 poena viška, pa su svi koji su igrali pobedu domaćina uz Mozzart Relax mogli da zaokruže još jedan par praktično na samom početku utakmice.

Sličan scenario nešto kasnije viđen je i u Vitoriji.

Olimpijakos je protiv Baskonije tokom treće četvrtine potpuno preuzeo kontrolu, a posle nešto više od 26 minuta igre prednost grčkog velikana premašila je potrebnih 16 poena. Igrači koji su verovali aktuelnom šampionu Evrope više nisu morali da razmišljaju da li će Baskonija uspeti da napravi veliki povratak – Mozzart Relax je već uradio svoje.

Tako je samo u jednoj večeri benefit radio na dva različita fronta.

U fudbalu je bio dovoljan jedan rani pogodak da 2+, 3+ i GG postanu dobitni tipovi. U Evroligi je bilo potrebno da izabrani tim napravi 16 poena prednosti – a Panatinaikos i Olimpijakos nisu ostavili svoje pristalice da dugo čekaju.

Suština je ista: ne mora svaki dobitni tip da čeka kraj utakmice.

Nekada je dovoljno četiri minuta.

Nekada dvanaest.

A kada se uslov Mozzart Relaxa ispuni, ostaje samo da se ostatak meča prati – bez nerviranja.

Važno je s kim igraš.