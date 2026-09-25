LUDI TIKET (-), petak, 4.178.795 dinara: Orlovi mu okrenuli leđa, a Grci matirali golom u 95. minutu!

Ovaj tiket je mogao da uđe u anale kao jedan od najvećih dobitaka u Mozzart slot klubu TC Mladenovac, ali je sportska sreća u sudijskoj nadoknadi imala drugačije planove. Sa uplatom od 30.000 dinara i ukupnom kvotom 132.66, potencijalna maksimalna isplata iznosila je neverovatnih 4.178.795 dinara. Igrač je majstorski nanizao osam parova Lige nacija, kombinujući tipove od zicera poput pobede Portugala nad Velsom (1,18) i trijumfa Litvanije u Lihtenštajnu (1,30), pa sve do hrabrih prognoza kao što je bila igra na golove u meču Norveška - Danska (2,35) i čistih dvojki na Maltu protiv Andore.

Analiza mečeva pokazuje koliko je tiket zapravo bio blizu savršenstva. Holandija i Nemačka su odigrale očekivano tvrd meč koji je završen podelom bodova 1:1, što je donelo sjajnu kvotu 3,60. Austrija je opravdala ulogu favorita protiv Izraela u efikasnom meču sa 3:1 i lagano prebacila granicu postignutih golova, dok je takozvano Kosovo u meču sa Republikom Irskom osiguralo prolaz duple šanse (1X) minimalnom pobedom od 1:0. Sve je išlo po planu, a prolazi su se nizali jedan za drugim, dok je višemilionski dobitak bio je nadohvat ruke.