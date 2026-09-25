LUDI TIKET (-), petak, 4.178.795 dinara: Orlovi mu okrenuli leđa, a Grci matirali golom u 95. minutu!
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 08:55
Nesuđeni milioner iz Mladenovca, makar je uspeo da povrati ulog u iznosu od ozbiljnih 30.000 dinara...
Ovaj tiket je mogao da uđe u anale kao jedan od najvećih dobitaka u Mozzart slot klubu TC Mladenovac, ali je sportska sreća u sudijskoj nadoknadi imala drugačije planove. Sa uplatom od 30.000 dinara i ukupnom kvotom 132.66, potencijalna maksimalna isplata iznosila je neverovatnih 4.178.795 dinara. Igrač je majstorski nanizao osam parova Lige nacija, kombinujući tipove od zicera poput pobede Portugala nad Velsom (1,18) i trijumfa Litvanije u Lihtenštajnu (1,30), pa sve do hrabrih prognoza kao što je bila igra na golove u meču Norveška - Danska (2,35) i čistih dvojki na Maltu protiv Andore.
Analiza mečeva pokazuje koliko je tiket zapravo bio blizu savršenstva. Holandija i Nemačka su odigrale očekivano tvrd meč koji je završen podelom bodova 1:1, što je donelo sjajnu kvotu 3,60. Austrija je opravdala ulogu favorita protiv Izraela u efikasnom meču sa 3:1 i lagano prebacila granicu postignutih golova, dok je takozvano Kosovo u meču sa Republikom Irskom osiguralo prolaz duple šanse (1X) minimalnom pobedom od 1:0. Sve je išlo po planu, a prolazi su se nizali jedan za drugim, dok je višemilionski dobitak bio je nadohvat ruke.
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Ipak, fudbal je još jednom pokazao svoje najsurovije lice na utakmici Srbija - Grčka. Igrač je tipovao na nerešen ishod sa sjajnom kvotom 3,25, a rezultat 1:1 na semaforu donosio je slavlje sve do samog finiša. Grčka je u sudijskoj nadoknadi, u 95. minutu uspela da postigne pogodak, slomi odbranu Orlova i sa konačnih 1:2 sruši ovaj vanserijski listić. Baš kada se činilo da će naša selekcija, nakon ispuštene prednosti, zubima odbraniti taj zlata vredan bod, usledio je šokantni mat – gosti su stali na loptu, a Duvikas kaznio zaspalu odbranu Orlova za konačnih 1:2 i potpuni slom na terenu i u Mozzart slot klubu u Mladenovcu.
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Iako je pad u poslednjim trenucima doneo ogroman žal za istorijskim dobitkom, Mozzartov benefit NAPLATI PROMAŠAJ ublažio je udarac, pa je igraču na račun isplaćen iznos u vrednosti uplate od 30.000 dinara. I zato, igraj pametno i bez nerviranja uz Mozzart RELAX funkciju koja donosi novu dimenziju bezbednosti tvom tiketu. Osiguraj svoje parove na vreme i predupredi neželjene gubitke pre samog sudijskog zvižduka. Uz RELAX opciju, ti vodiš glavnu reč i upravljaš svojim ulogom, tako da tvoj potencijalni dobitak ostaje zaštićen čak i kada utakmica krene u pogrešnom smeru. Prati MR simbol na parovima i uživaj u klađenju potpuno opušteno!