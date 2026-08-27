Siner i dalje ne može da trenira

Siner je pošle nedelje naveo da je razlog što neće igrati na US Openu povreda kolena koju je zadobio tokom leta, po završetku Vimbldona, na kom je uspeo da odbrani titulu.

Prema pisanju Gazeta delo Sport, Siner je planirao da već ove nedelje krene sa radom, ali je na osnovu najnovijih rezultata, odlučio da propusti celu nedelju. U pitanju je upala u predelu kolena.

"Potrebno mi je vreme da se oporavim od povrede kolena", rekao je Italijan, koji je naglasio i da mu je žao što neće moći da igra na turniru u Njujorku koji je osvojio 2024.

Lekarska ekipa sa klinike u Milanu, gde je Siner nedavno ponovo obavio preglede, savetovala mu je da ne počinje sa treningom pre 6. septembra, što znači da će morati da miruje još barem deset dana.