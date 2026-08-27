Siner i dalje ne može da trenira
Vreme čitanja: 2min | čet. 27.08.26. | 15:59
Sudeći po vestima iz Italije, Italijan će početi da trenira tek za desetak dana
Janik Siner, petostruki grend slem šampion i svetski broj jedan, neće moći da trenira barem još desetak dana.
Italijan, koji je nedavno objavio da neće igrati na poslednjem grend slemu sezone u Njujorku, i dalje ne može da trenira, što je dodatno zabrinulo njegove navijače.
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Siner je pošle nedelje naveo da je razlog što neće igrati na US Openu povreda kolena koju je zadobio tokom leta, po završetku Vimbldona, na kom je uspeo da odbrani titulu.
Prema pisanju Gazeta delo Sport, Siner je planirao da već ove nedelje krene sa radom, ali je na osnovu najnovijih rezultata, odlučio da propusti celu nedelju. U pitanju je upala u predelu kolena.
"Potrebno mi je vreme da se oporavim od povrede kolena", rekao je Italijan, koji je naglasio i da mu je žao što neće moći da igra na turniru u Njujorku koji je osvojio 2024.
Lekarska ekipa sa klinike u Milanu, gde je Siner nedavno ponovo obavio preglede, savetovala mu je da ne počinje sa treningom pre 6. septembra, što znači da će morati da miruje još barem deset dana.
Posle toga, Siner planira da nastavi sa radom i pripremama za finalne mesece u sezoni u kojoj želi da sačuva prvu poziciju na svetskoj listi.
Zato je planirao da se pojavi na turniru u Pekingu koji je osvojio prošle godine i koji startuje 30. septembra. Činjenica je da tamo brani 500 poena koji će mu biti važni u konačnom zbiru. Doduše, izvesno je da tamo neće moći da se sastane sa rivalom, Špancem Karlosom Alkarasom, koji je prijavljen iste nedelje za turnir u Tokiju.
Teniser iz San Kandida je imao impresivnu jesen prošle godine. Osvojio je titule u Pekingu, Beču, Parizu i na ATP Tur finalu u Torinu, dok je u Šangaju zaustavljen u trećem kolu, pa će tako morati da do kraja sezone brani ukupno 3.550 bodova.