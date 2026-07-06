Siner se brecnuo na pitanje: Vi znate bolje od mene...

Siner, koji je najviše posla imao u prvom kolu protiv Miomira Kecmanovića, delovao je pomalo nervozno kada su na konferenciji za medije sugerisali da će narednih dana biti toplije, a da bi on mogao da bude povlašćen jer igra u večernjem terminu.

"Izleda da vi znate bolje o rasporedu nego ja. Stvarno ne znam kada će me staviti da igram, ali sam dobro pripremljen, biću srećan u svakom slučaju. Šta je bilo u prošlosti, bilo je. Sada je na nama da vidimo možemo li da nađemo rešenje. Ako ne uspemo, potrudićemo se da ga nađemo sledeći put. U svakom slučaju, emocije su drugačije kada ste u četvrtfinalu grend slema. Više je tenzije, ali sam i srećan što sam tu", kaže šampion Vimbldona.

07.07. (1.03) Siner (12,2) Štruf

Tokom meča organizatori su morali da zatvore krov što je očigledno više odgovaralo Sineru.

"Kada su zatvorili krov kao da smo obojica počeli da igramo bolje, ali taj drugi set je bio baš tesan. Servirao sam zaista dobro, naročito u važnim momentima. To mi je pomoglo da budem opušteniji u gemovima kada sam uzvraćao servis. To je bio ključ", smatra Siner.

Teniser iz San Kandida je upitan i koji su najveći rizici u mečevima koji mu predstoje.

"Ne znam, stvarno ne postoji pravilo za nešto tako. Najvažnija stvar je da zadržite pravo stanje uma i ponašanje na terenu. Tada su gemovi važniji, posebniji, obraćate pažnju na detalje. Trudimo se da se spremimo za svaki meč kao da je najvažniji. Pokušavamo da kontrolišemo što može da se kontroliše, tražimo rešenje za svaki problem", poručio je Siner, koji je dodao i da se ovog puta daleko bolje osećao na terenu nego u prethodnim mečevima.

Nemac Jan-Lenard Štruf predstavljaće sasvim drugačiji izazov u odnosu na Močizukija.

"Odlično servira, veoma je agresivan. Jako ga poštujem. Igrali smo nekoliko puta i bilo je baš tesno", zaključio je Siner.

*******

Jedan gol menja sve! ⚽Zaokruži 3+ u prvih 10 minuta! ⏱️

*******

VIMBLDON

Ponedeljak

14.05: (1,25) De Minor (3,95) Koboli

15.50: (1,45) Dimitrov (2,75) Feri

17.20: (1,45) Fric (2,75) Bublik

17.50: (1,30) Zverev (3,50) Lehečka

Utorak

(1,55) Đoković (2,60) Ože-Alijasim

(1.03) Siner (12,2) Štruf

*** kvote su podložne promenama