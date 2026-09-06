Antoneli priredio spektakl u Monci: Sa 19. mesta do pobede kod kuće!

Do sedme pobede u karijeri, ujedno ove sezone, Antoneli je stigao ispred timskog kolege Džordža Rasela, kog je obišao u završnici trke, dok je treće mesto pripalo Maksu Verstapenu u Red Bulu.

Posle 13 trka, Antoneli na vrhu generalnog plasmana ima 267 poena, 66 više od Rasela.

Gasli je odlično krenuo sa pol-pozicije i zadržao se u vođstvu na samom startu, dok se iza njega odigravao duel dvojca Ferarija. Luis Hamilton je na ulasku u prvu krivinu pokušao da se nametne svom timskom kolegi Šarlu Lekleru, da bi on zatim uzvratio udarac u šikani i naterao Hamiltona da nakratko siđe sa staze i izgubi nekoliko pozicija.

Rasel nije dugo čekao da se suprotstavi vodećem Gasliju, pa je već u drugom krugu, bez većih problema, preuzeo prvo mesto. Vozač Alpina se potom našao pod pritiskom Leklera, ali je uspeo da se odbrani u njihovom duelu, dok sam Lekler nije dugo ostao na trećoj poziciji, jer ga je ubrzo obišao Verstapen.

Lekleru se, međutim, u trećem krugu dogodio mnogo veći problem od gubitka pozicija. Nakon kraćeg duela sa Oskarom Pjastrijem u Meklarenu, vozač Ferarija napravio je veliku grešku u čuvenoj Parabolici, gde je udario u zaštitnu barijeru i potpuno uništio bolid. Srećom, iako vidno potresen, Lekler je sam izašao iz vozila, pre nego što je seo pokraj staze kako bi se smirio.

Nakon crvene zastave zbog uklanjanja bolida i nameštanja barijere, na restartu trke Rasel je predvodio Gaslija, Verstapena i drugog vozača Alpina, Franka Kolapinta, koji je uspeo da obiđe Australijanca u Meklarenu. Svi vozači su prethodno iskoristili priliku da promene pneumatike pod crvenom zastavom, a pretežno su to bile tvrde gume.

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Na restartu, vozači Alpina bili su u problemima. Kolapinto je imao izlet u šljunak i izgubio veliki broj pozicija, dok je Gasli počeo da pada kroz poredak. Sa svakim izgubljenim mestom, njegov san o novoj pobedi u Monci, nakon one pre tačno šest godina, bio je sve dalji.

U međuvremenu, Verstapen nije dozvoljavao tada vodećem Raselu da pobegne, da bi ga potom u 12. krugu na ulasku u prvu krivinu obišao. Njihov duel pomogao je Antoneliju, koji je tiho napredovao kroz poredak posle starta sa 19. pozicije i stigao do trećeg mesta već u 13. krugu, da priđe i potraži svoju šansu na samom vrhu.

Nije mu dugo trebalo za to, jer je kroz nekoliko krugova obišao Verstapena za drugo mesto, a zatim i svog timskog kolegu za vođstvo u trci. Ipak, Antoneli i Rasel su u narednim krugovima vodili duel, nekoliko puta se smenjujući na čelu trke.

Situacija na stazi promenila se izlaskom virtuelnog vozila bezbednosti u 28. krugu, pošto je Lens Strol zbog problema sa hidraulikom zaustavio bolid Aston Martina pored staze. Tu situaciju su za promenu pneumatika iskoristili Antoneli i Verstapen.

Nekoliko krugova bilo je potrebno Italijanu za ponovni proboj ka vrhu, a kada je stigao do drugog mesta, samo iza svog timskog kolege, imao je zaostatak manji od devet sekundi, koji je polako, ali sigurno, bio sve manji.

Borba između dvojca Mercedesa bila je izvesna u poslednjih par krugova, a kada su konačno bili jedan nadomak drugog, Rasel se žestoko branio, a Antoneli pogrešio u šikani. Ipak, već u narednom krugu Italijan je na pravcu između sedme i osme krivine izveo spektakularno preticanje sa spoljne strane i tako osigurao prvo mesto na kojem je ostao sve do linije cilja.

Četvrto i peto mesto pripalo je vozačima Meklarena, Landu Norisu i Pjastriju, koji su u završnici trke takođe imali žestok duel, iz kog je aktuelni šampion izašao kao pobednik.

Šesta pozicija pripala je Hamiltonu, koji se našao u nekoliko duela tokom trke, ali je strategija ekipe Ferarija, odnosno odluka da ne promeni gume tokom virtuelnog vozila bezbednosti, izvesno bila ta koja mu je stala na put ka boljem rezultatu.

Prvih deset su na kraju kompletirali Gasli, novajlija u Rejsing Bulsu Arvid Lindblad, Kolapinto u drugom Alpin i Juki Cunoda u drugom bolidu Rejsing Bulsa.

Pored Leklera i Strola, trku zbog tehničkih problema nije završio ni drugi vozač Aston Martina Fernando Alonso.

Akcija se u šampionatu Formule 1 nastavlja već narednog vikenda, kada je na programu Velika nagrada Španije u Madridu.

Prvih deset na Velikoj nagradi Italije:

1. Andrea Kimi Antoneli (Mercedes)

2. Džordž Rasel (Mercedes)

3. Maks Verstapen (Red Bul)

4. Lando Noris (Meklaren)

5. Oskar Pjastri (Meklaren)

6. Luis Hamilton (Ferari)

7. Pjer Gasli (Alpin)

8. Arvid Lindblad (Rejsing Buls)

9. Franko Kolapinto (Alpin)

10. Juki Cunoda (Rejsing Buls)