Lepe su plaže u Kazablanki, lepše su u Riju: Hakim Zijeh na pragu Botafoga
Vreme čitanja: 2min | ned. 06.09.26. | 19:18
Prvi let je propustio. Drugi izgleda neće
Neko ima večiti derbi, nego veliku trojku, četvorku ili šestorku. Brazil ima “velikih 12”, među njima i Botafogo, prvaka države i osvajača Kopa Libertadores iz 2024. I Botafogo ima svoja velika imena, nekada Garinču, Nilsona Santosa ili Žairzinja, danas Aleksa Teljesa, Alana ili Danila, ali za razliku od nekih velikih rivala nema neko poznato inostrano ime da privuče pažnju cele planet. Ili barem nije imao, dok nije krenuo po Hakima Zijeha.
Čuveni marokanski fudbaler, nekada člana Ajaksa, Čelsija ili Galatasaraja, upravo se rastao sa Vidadom iz Kazablanke u kome je proveo proteklih 11 meseci, sa prilično razočaravajućim učinkom od devet golova i dve asistencije za svega 1.107 minuta na terenu.
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U stvari, čini se da je Zijeh, mada je sa Čelsijem bio prvak sveta 2021, u padu otkako je napustio Ajaks sada već davne 2020. t transferu teškom 40.000.000 evra. I verovatno je mislio da bi mu u četvrtoj deceniji povratak u zemlju porekla – ne rođenja, jer on je rođen u Holandiji – pomoći da u sebi ponovo pronađe ljubav prema fudbalu. To se nije desilo, pa su klub i igrač sporazumno raskinuli ugovor prvobitno potpisan do juna 2027.
Izgleda sve zbog unapred smišljenog plana fudbalerovog okruženja. I-Es-Pi-En piše da je Zijeh na pragu dogovora sa Botafogom, iako je isprva bio zabrinut zbog kvaliteta fudbala u Brazilu. Sigurno boljeg od onog u Maroku, ali opet – u svojoj zemlji neke stvari trpiš i ono što drugima ne bi. Pa je tako Zijeh propustio let za Rio de Žaneiro, iako su karte već bile kupljene.
Posle rastanka s Vidadom čini se da su se stvari ipak pomerile s mrtve tačke. Glorioso, kako je nadimak Botafogu, sada se nada da će uspeti da Zijeha ubedi da potpiše ugovor do decembra 2028. I to za navodno prilično nisku platu za brazilske standarde, barem kada govorimo o velikim zvezdama.
A, Zijeh bi to svakako bio u Riju, iako su mu već 33 godine. Botafogu svakako nedostaje levonogi fudbaler u vezi, pride i specijalista za prekide.