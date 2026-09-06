Lepe su plaže u Kazablanki, lepše su u Riju: Hakim Zijeh na pragu Botafoga

U stvari, čini se da je Zijeh, mada je sa Čelsijem bio prvak sveta 2021, u padu otkako je napustio Ajaks sada već davne 2020. t transferu teškom 40.000.000 evra. I verovatno je mislio da bi mu u četvrtoj deceniji povratak u zemlju porekla – ne rođenja, jer on je rođen u Holandiji – pomoći da u sebi ponovo pronađe ljubav prema fudbalu. To se nije desilo, pa su klub i igrač sporazumno raskinuli ugovor prvobitno potpisan do juna 2027.

Izgleda sve zbog unapred smišljenog plana fudbalerovog okruženja. I-Es-Pi-En piše da je Zijeh na pragu dogovora sa Botafogom, iako je isprva bio zabrinut zbog kvaliteta fudbala u Brazilu. Sigurno boljeg od onog u Maroku, ali opet – u svojoj zemlji neke stvari trpiš i ono što drugima ne bi. Pa je tako Zijeh propustio let za Rio de Žaneiro, iako su karte već bile kupljene.

Posle rastanka s Vidadom čini se da su se stvari ipak pomerile s mrtve tačke. Glorioso, kako je nadimak Botafogu, sada se nada da će uspeti da Zijeha ubedi da potpiše ugovor do decembra 2028. I to za navodno prilično nisku platu za brazilske standarde, barem kada govorimo o velikim zvezdama.

A, Zijeh bi to svakako bio u Riju, iako su mu već 33 godine. Botafogu svakako nedostaje levonogi fudbaler u vezi, pride i specijalista za prekide.