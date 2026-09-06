Kakav početak - Partizan poveo posle 51 sekunde (VIDEO)

Kakav li nas samo okršaj Crvene zvezde i Partizana očekuje kad je početak ovakav. Nije prošao ni ceo minut, tačnije - 51 sekunda, a već je pao prvi gol. Crno-beli vode preko Žea. Ključan čovek u akciji je bio Demba Sek. Seneglac je prošao po desnom boku i ubacio loptu na peterac.

Že je uspeo da je ćušne u gol pored zbunjene odbrane Zvezde. Bez ikakve dileme, ovo je jedan od najbržih golova u istoriji derbija. Njime će Že samo još više da se ugravira u srce navijača Partizana posle gola u meču sa Hetafeom. Najavljivao je Albert Rijera da će njegov tim biti taj koji će protivnika staviti u podređeni položaj, ali prvi udarac zadao je Parni valjak. Ovakav početak obećava.