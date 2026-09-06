Alarm u Žalgirisu! Povredio se Valančijunas

Košarkaši Žalgirisa doživeli su ozbiljan šok tokom svoje treće pripremne utakmice pred nastupajuću sezonu protiv ekipe Baku Sabah. Prva zvezda tima i letnje kapitalno pojačanje, litvanski centar Jonas Valančijunas, doživeo je povredu zbog koje je morao prevremeno da završi okršaj protiv azerbejdžanskog predstavnika u FIBA Ligi šampiona.

Peh se dogodio krajem prve četvrtine, kada se dugogodišnji NBA as tokom jedne uigrane akcije sudario sa klupskim saigračem Marijusom Grigonisom. Valančijunas se odmah uhvatio za donji deo desne noge i uz bolnu mimiku napustio parket. Iskusni centar je ostatak prvog poluvremena proveo na klupi sa ledom na povređenom mestu, da bi se nakon pauze na poluvremenu povukao u svlačionicu i više se nije vraćao u igru. Litvanac je meč završio bez postignutog poena, odigravši svega tri minuta pre neplaniranog izlaska.