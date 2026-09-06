Alarm u Žalgirisu! Povredio se Valančijunas
Vreme čitanja: 1min | ned. 06.09.26. | 19:18
Još uvek nije poznat stepen povrede glavnog pojačanja ekipe iz Kaunasa koji je igrao svega nekoliko minuta
Košarkaši Žalgirisa doživeli su ozbiljan šok tokom svoje treće pripremne utakmice pred nastupajuću sezonu protiv ekipe Baku Sabah. Prva zvezda tima i letnje kapitalno pojačanje, litvanski centar Jonas Valančijunas, doživeo je povredu zbog koje je morao prevremeno da završi okršaj protiv azerbejdžanskog predstavnika u FIBA Ligi šampiona.
Peh se dogodio krajem prve četvrtine, kada se dugogodišnji NBA as tokom jedne uigrane akcije sudario sa klupskim saigračem Marijusom Grigonisom. Valančijunas se odmah uhvatio za donji deo desne noge i uz bolnu mimiku napustio parket. Iskusni centar je ostatak prvog poluvremena proveo na klupi sa ledom na povređenom mestu, da bi se nakon pauze na poluvremenu povukao u svlačionicu i više se nije vraćao u igru. Litvanac je meč završio bez postignutog poena, odigravši svega tri minuta pre neplaniranog izlaska.
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Ova vest posebno brine stručni štab i navijače tima iz Kaunasa jer je Valančijunas bio u izvanrednoj formi na samom startu pripremnog perioda. Na prethodna dva kontrolna meča protiv London Lajonsa i Juventus Utene, litvanski div je potpuno dominirao pod koševima, beležeći u proseku 17 poena i 9 skokova.
Iako je Žalgiris bez većih problema kontrolisao situaciju na terenu i pred ulazak u poslednju deonicu imao dvocifrenu prednost protiv Sabaha, rezultat je ostao u potpuno drugom planu dok svi u Kaunasu sa nestrpljenjem očekuju prve lekarske prognoze i detaljne preglede koji će utvrditi stepen povrede njihovog najboljeg igrača.