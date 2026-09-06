Arsenal je gazda Londona! Inspirisani Haverc očitao Čelsiju lekciju, Dibu sprečio katastrofu
Vreme čitanja: 20min | ned. 06.09.26. | 19:29
Morgan Rodžers rano zapalio baklju nade, ali ona se brzo ugasila... Vesli Fofana više ne sme da priđe startnoj postavi Plavaca
Nekada su London, pa i cela Engleska bili pod Čelsijevim nogama, sada je došlo Arsenalovo vreme da vlada Premijer ligom! Veliki derbi Londona završen je pobedom vladajućeg šampiona rezultatom 2:1 (1:1) u meču prepunom tenzija, emocija, velikih prilika, sjajnih intervencija i poteza, ali i grešaka koje su i te kako presudile nekadašnjem dvostrukom prvaku Evrope. Mikel Arteta dobio je prvi veliki sudar sa Ćabijem Alonsom, prijateljem iz dečačkih dana u Baskiji, a slobodno se može reći da je branilac titule potpuno zasluženo pokupio ceo plen, čak i da je trebalo da pobedi mnogo ubedljivije!
Da toga ne bude potrudio se Emilijano Martinez! Da ne beše vremešnog, lucidnog Argentinca, Arsenalova pobeda bi verovatno ušla u red najubedljivijih u istorijskim knjigama, no doskorašnja “jedinica” Aston Vile svojski se potrudila da se okršaj u Severnom Londonu ne pretvori u Čelsijevu tragediju. Tačnije, da se utakmica ne pretvori u lupanje kante za đubre.
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Iako je sve počelo šokantno po domaćina zbog ranog pogotka sve boljeg Morgana Rodžersa, Arsenal je u nastavku preuzeo gotovo neprikosnovenu komandu koju je Čelsi samo na momente znao da poremeti, no nedovoljno da bi se rezultat nadogradio od tih početnih 1:0. Umesto toga, totalna ofanziva Tobdžija lagano je gušila i dalje nedovoljno organizovane goste, koncentracija je lagano opadala, što je Artetin sastav znao da iskoristi i vremenom okrene utakmicu u svoju korist. Deluje da je posebno inspirisan bio Kai Haverc. Gol, pa ključni potez kojim je razmontirao nedovoljno angažovanog Veslija Fofanu i Martinu Edegoru otvorio auto-put za potpuni rezultatski preokret! Čak ni fantastični Martinez tu nije mogao ništa, mada opet, da je na golu bio neko drugi (čitaj: Robert Sančez) moguće je da bi bilo četiri ili pet golova razlike. Nije ni Čelsi bio skroz bez pokušaja, ali su retke situacije u kojim su se našli Žoao Pedro, Morgan Rodžers i jednom Pedro Neto bile nedovoljne za nešto više.
Mikel Arteta je napravio samo jednu promenu u odnosu na minimalnu pobedu nad Aston Vilom (1:0) i dao Ezriju Konsi prvi start u dresu Arsenala, da zajedno sa Gabrijelom drži poslednju liniju. Hristos Colis zadržao prednost na levom boku umesto Eberečija Ezea, a najzanimljiva bila je odluka da Majls Luis Skeli dobije mesto u startnoj postavi pre Bruna Gimaraisa. I opet Kai Haverc zaigrao od starta umesto Viktora Đekereša...
Ćabi Alonso je morao takođe da kombinuje, pošto je kapitena Risa Džejmsa gurnuo u vezni red zajedno sa Romeom Lavijom zbog povrede Mojzesa Kaiseda. Izostanak ekvadorskog veziste predstavljao je ogroman problem za Alonsovu taktiku, jer Čelsi u sastavu nema igrača njegovih kvaliteta, koji može da nosi vezni red i pre svega kvari protivničke napade. Zato je bilo očekivano da Arsenal dominira posedom. Zanimljiv eksperiment napravio je Alonso odlukom da Džoša Ačiamponga ponovo gurne u vatru od starta, a da Livaja Kolvila ostavi na klupi... Doduše, Španac je najveće probleme od dolaska imao upravo sa tim kako da sklopi adekvatnu poslednju liniju, dok je muku na gol-liniji rešio dovođenjem Emilijana Martineza. No, ni taj potez, bar zasad, ne garantuje stabilnost Čelsijeve odbrane. Opet, ako je Alonsu bio potreban razlog da Veslija Fofanu zauvek odstrani iz startnih jedanest, sada je dobio sve što mu je trebalo. Francuz nije ni bleda slika štopera koji je pre četiri godine plaćen Lesteru 80.000.000 evra. Istina, povrede su mu razorile karijeru, ali posle današnjeg performansa, ako tako može i da se nazove ono što je Fofana uradio, trebalo bi da mu se zatvore vrata startnih jedanaest i zatim klub zahvali u narednom periodu. Jako nesigurna partija, svaka lopta koja mu je dolazila je verovatno u njegovim očima delovala daleko opasnije nego što jeste, kiksnuo je toliko puta da je čak umalo i sam savladao Martineza, a sve što se i dešavalo u Arsenalovom napadu išlo je direktno preko njega. Katastrofalna utakmica za njega, ukratko.
I uprkos tome, Plavci su utišali Emirejts posle samo 77 sekundi! Konsin faul nad Žoaom Pedrom doveo je do duge lopte iz slobodnog udarca, pravo u kazneni prostor. Deklan Rajs je probao da raščisti opasnost pored Jorela Hata, no mladi defanzivac je uradio dobar posao da osvoji posed i lopta je završila na nozi Morgana Rodžersa koji je sa ivice kaznenog prostora raspalio i matirao Davida Raju.
Neverovatno zvuč, ali Čelsi je nastavio spektakularan niz ranih pogodaka i postao prvi klub u istoriji Premijer lige koji je zatresao mrežu u uvodnih pet minuta svake od prve tri utakmice nove sezone! Međutim, od tog momenta sve se okrenulo na Arsenalovu vodenicu.
Već u petom minutu došlo je do prve opasnosti pred Čelsijevim golom. Nesmotren faul Veslija Fofane nad Kaijem Havercom dao je priliku Martinu Edegoru da uputi niski centaršut, a neuspeli pokušaj Rikarda Kalafjorija zbunio je sve. Lopta se odbila do Gabrijela i nastala je gužva u petercu tokom koje je Dibu Martinez izvukao deblji kraj jer ga je Brazilac nenamerno šutnuo u glavu!
Arsenalova ofanziva nastavila se u narednim minutima i osetilo se još u tim momentima da je samo pitanje kada će Čelsijeva odbrana pući i dozvoliti rano izjednačenje. To se i dogodilo u 12. minutu kada je ponovo Rikardo Kalafjori zatresao mrežu. Italijan beleži gotovo nestvaran početak sezone za jednog defanzivca, jer je praktično u svakoj utakmici, računajući i Komjuniti šild, učestvovao u golu kao strelac ili asistent. No, VAR soba poništila je njegov gol, pošto se ispostavilo da je Konsa bio u ofsajdu...
Fantastičan ritam utakmice posle uvodnih desetak minuta garantovao je odličan derbi u nastavku, a još i bolji kada su Tobdžije stigle do izjednačenja. Pre nego što je Kai Haverc poravnao rezultat, naređalo se prilika na obe strane, ali je Artetin džoker uspeo da pogodi metu posle trka po desnoj strani. Martinez je imao loptu na ruci, ali nije bio dovoljno snažan da ipak izbije loptu... Nemac, svojevremeno heroj Čelsija i strelac pobedonosnog gola u finalu Lige šampiona proslavio je gol sa dosta jakih emocija i osetilo se koliko mu je sve ovo značilo...
Ništa u ovoj situaciji nije moglo da se zameri Emilijanu Martinezu, jer da nije bilo njega, moguće je da bi Arsenal možda i ranije stigao do poravnanja, možda i preokreta jer je imao dve velike intervencije već u prvih 25 minuta.
Sve je izgledalo baš onako kako se pretpostavljalo i najavljivalo... Mimo onoga što je Rodžers uradio posle 77 sekundi, Arsenal je maksimalno kontrolisao nastavak susreta i pre svega dominirao u posedu što je značajno opteretilo Čelsijevu i ovako klimavu odbranu.
I opet, malo je falilo da Alonsovi momci ponovo “ohlade” komšijsko bunjište... Najvećim delom zbog lucidnosti Žoaa Pedra. Igrao se 31. minut kada je Brazilac uspeo da uposli Morgana Rodžersa koji je probao sve sam, ali je njegova “kilfa” ztavršila pored stative. Mnogo opasnija bila je situacija u nadoknadi prvog poluvremena, kada je Pedro fantastičnom intervencijom uposlio Pedra Neta na desnom boku i uhvati protivničku odbranu na krivoj nozi. Hitri Portugalac stigao je do kaznenog prostora i uspeo da uputi vrlo opasan udarac, ali je lopta završila na suprotnoj stativi. Tom situacijom završio se prvi deo utakmice, u kojem je Žoao Pedro imao sve preduslove da ponovo okrene utakmicu u Čelsijevu korist, ali nije uspeo čak ni sam da “probuši” Raju, a pokušao je sa gotovo 40 metara...
Hrabra je bila Alonsova taktika na papiru, jer je odlukom da konstantno drži četvoricu duboko u Arsenalovom polju forsirao protivničku odbranu da bude postavljena nisko, ali rezultata nije bilo. Kako to obično bude, sve Čelsijeve propuštene šanse stigle su na naplatu. Taman što se ušlo u nastavak susreta, kapiten Arsenala doneo je preokret! Sve je počelo dodavanjem Colisa sa levog boka, lopta je bila namenjena Havercu, ali Nemac je briljantno propustio istu za Edegora čime je izbacio Fofanu iz balansa i sve je bilo jasno... Norvežanin je izašao sam pred Martineza i digao Emirejts na noge.
Apsolutno zasluženo je Arsenal stigao do vođstva, jer je dominirao većim delom prvog poluvremena i moralo je ovako da se uđe u nastavak...
Sve to nateralo je Ćabija Alonsa da ubrzo reaguje. Probao je sa Pepom Čavarijom umesto Jorela Hata, nedugo zatim i Malom Gustom za Romea Laviju, ali nije to bilo to, nije Čelsi izgledao opasno kao u nekoliko intervala prvog dela. Svoje adaptacije taktike imao je i Mikel Arteta, pa je prvo Pjera Inkapjea i Martina Subimendija poslao na teren za Kalafjorija i Luisa Skelija, da bi nešto kasnije šansu dobili Mikel Merino i Đekereš za Edegora i Haverca. Alonsov poslednji adut bio je Dani Velbek, ali Čelsijeva igra nije imala ni glavu, ni rep.
I ne samo to, Arsenalovu sreću kvario je samo jedan čovek – Dibu Martinez. Argentinac je prvo osujetio Sakin udarac posle Havercovog fantastičnog dodavanja kroz Fofani, pa onda i pokušaj očigledno vrlo motivisanog nemačkog ofanzivca, pre nego što je napustio teren, pre nego što je engleski krilni napadač probao još jednom posle nove užasne greške Čelsijevog štopera...
Do kraja se nije ništa značajno menjalo. Očekivano, bilo je mnogo tenzije, fizičkih i verbalnih okršaja, ali sve je to odgovaralo domaćem sastavu. Na kraju, David Raja je imao samo još jednu intervenciju, na bravuru mladog Estevaa koji je jednim potezom izbacio Inkapjea iz igre.
Arsenal, poput Mančester Sitija nastavlja sa perfektnim startom nove sezone, dok je Čelsi posle dve haotične pobede dobio prvu veliku lekciju koja bi morala da pomogne timu da što pre “odraste”. Dobra je stvar za Ćabija Alonsa što neće imati obaveze u Evropi i može da se fokusira samo na uspeh u Premijer ligi. A, za ovaj i ovakav Čelsi bi mesto u četiri bilo poput džekpota.
PREMIJER LIGA – 3. KOLO
Petak
Ipsvič - Liverpul 0:2 (0:2)
/Isak 6,9/
Subota
Njukasl - Bornmut 2:2 (1:2)
/Barns 37, Remzi 88 - Tavernije 9, Tšau 35/
Mančester Siti - Koventri 1:0 (1:0)
/Haland 26/
Notingem Forest - Totenhem 0:0
Brentford - Sanderlend 1:1 (0:0)
/Janelt 57 - Le Fe pen 82/
Brajton - Lids 1:1 (0:1)
/Vušković 71 - Bogl 15/
Fulam - Kristal Palas 2:3 (2:1)
/King 11, Palasios 42 - Mičel 35, 54, Čilvel 77/
Hal - Aston Vila 0:0
Nedelja
Everton – Mančester Junajted 2:2 (0:0)
/Džordž 83, Metjlend Najls 96 – Embuemo 46, Šeško 87/
Arsenal - Čelsi 2:1 (1:1)
/Haverc 24, Edegor 49 - Rodžers 2/