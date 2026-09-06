Arsenal je gazda Londona! Inspirisani Haverc očitao Čelsiju lekciju, Dibu sprečio katastrofu

Iako je sve počelo šokantno po domaćina zbog ranog pogotka sve boljeg Morgana Rodžersa, Arsenal je u nastavku preuzeo gotovo neprikosnovenu komandu koju je Čelsi samo na momente znao da poremeti, no nedovoljno da bi se rezultat nadogradio od tih početnih 1:0. Umesto toga, totalna ofanziva Tobdžija lagano je gušila i dalje nedovoljno organizovane goste, koncentracija je lagano opadala, što je Artetin sastav znao da iskoristi i vremenom okrene utakmicu u svoju korist. Deluje da je posebno inspirisan bio Kai Haverc. Gol, pa ključni potez kojim je razmontirao nedovoljno angažovanog Veslija Fofanu i Martinu Edegoru otvorio auto-put za potpuni rezultatski preokret! Čak ni fantastični Martinez tu nije mogao ništa, mada opet, da je na golu bio neko drugi (čitaj: Robert Sančez) moguće je da bi bilo četiri ili pet golova razlike. Nije ni Čelsi bio skroz bez pokušaja, ali su retke situacije u kojim su se našli Žoao Pedro, Morgan Rodžers i jednom Pedro Neto bile nedovoljne za nešto više.

Mikel Arteta je napravio samo jednu promenu u odnosu na minimalnu pobedu nad Aston Vilom (1:0) i dao Ezriju Konsi prvi start u dresu Arsenala, da zajedno sa Gabrijelom drži poslednju liniju. Hristos Colis zadržao prednost na levom boku umesto Eberečija Ezea, a najzanimljiva bila je odluka da Majls Luis Skeli dobije mesto u startnoj postavi pre Bruna Gimaraisa. I opet Kai Haverc zaigrao od starta umesto Viktora Đekereša...

Ćabi Alonso je morao takođe da kombinuje, pošto je kapitena Risa Džejmsa gurnuo u vezni red zajedno sa Romeom Lavijom zbog povrede Mojzesa Kaiseda. Izostanak ekvadorskog veziste predstavljao je ogroman problem za Alonsovu taktiku, jer Čelsi u sastavu nema igrača njegovih kvaliteta, koji može da nosi vezni red i pre svega kvari protivničke napade. Zato je bilo očekivano da Arsenal dominira posedom. Zanimljiv eksperiment napravio je Alonso odlukom da Džoša Ačiamponga ponovo gurne u vatru od starta, a da Livaja Kolvila ostavi na klupi... Doduše, Španac je najveće probleme od dolaska imao upravo sa tim kako da sklopi adekvatnu poslednju liniju, dok je muku na gol-liniji rešio dovođenjem Emilijana Martineza. No, ni taj potez, bar zasad, ne garantuje stabilnost Čelsijeve odbrane. Opet, ako je Alonsu bio potreban razlog da Veslija Fofanu zauvek odstrani iz startnih jedanest, sada je dobio sve što mu je trebalo. Francuz nije ni bleda slika štopera koji je pre četiri godine plaćen Lesteru 80.000.000 evra. Istina, povrede su mu razorile karijeru, ali posle današnjeg performansa, ako tako može i da se nazove ono što je Fofana uradio, trebalo bi da mu se zatvore vrata startnih jedanaest i zatim klub zahvali u narednom periodu. Jako nesigurna partija, svaka lopta koja mu je dolazila je verovatno u njegovim očima delovala daleko opasnije nego što jeste, kiksnuo je toliko puta da je čak umalo i sam savladao Martineza, a sve što se i dešavalo u Arsenalovom napadu išlo je direktno preko njega. Katastrofalna utakmica za njega, ukratko.

I uprkos tome, Plavci su utišali Emirejts posle samo 77 sekundi! Konsin faul nad Žoaom Pedrom doveo je do duge lopte iz slobodnog udarca, pravo u kazneni prostor. Deklan Rajs je probao da raščisti opasnost pored Jorela Hata, no mladi defanzivac je uradio dobar posao da osvoji posed i lopta je završila na nozi Morgana Rodžersa koji je sa ivice kaznenog prostora raspalio i matirao Davida Raju.

Neverovatno zvuč, ali Čelsi je nastavio spektakularan niz ranih pogodaka i postao prvi klub u istoriji Premijer lige koji je zatresao mrežu u uvodnih pet minuta svake od prve tri utakmice nove sezone! Međutim, od tog momenta sve se okrenulo na Arsenalovu vodenicu.

Već u petom minutu došlo je do prve opasnosti pred Čelsijevim golom. Nesmotren faul Veslija Fofane nad Kaijem Havercom dao je priliku Martinu Edegoru da uputi niski centaršut, a neuspeli pokušaj Rikarda Kalafjorija zbunio je sve. Lopta se odbila do Gabrijela i nastala je gužva u petercu tokom koje je Dibu Martinez izvukao deblji kraj jer ga je Brazilac nenamerno šutnuo u glavu!