Rasel posle odustajanja u Maleziji: Ovo je mnogo više od razočaranja

Međutim, iako ga niko od rivala nije ugrozio, Rasel je doživeo problem sa pogonskom jedinicom samo nekoliko krugova pred kraj trke, zbog čega je morao da se skloni sa strane i odustane od daljeg takmičenja. To mu se već desilo na Velikoj nagradi Kanade u Montrealu, kada je viđen žestok duel za pobedu između njega i Antonelija.

Posle novog odustajanja, Rasel, u razgovoru za Skaj Sports F1 po završetku trke u Maleziji, nije krio svoje razočaranje.

„Skoro da bih se nasmejao. Ovo je već mnogo više od razočaranja. Jednostavno, toliko puta se desilo ove sezone. Naravno, velika je šteta, ali… samo nastavi da se boriš. Samo nastavi da pokušavaš da izguraš do kraja. Podijum je, naravno, delovao kao nešto sasvim izvesno. Solidna trka, ne neverovatna, ali solidna. Nije prvi put, tako da sam se već prilično navikao na ovaj osećaj i na ovakva pitanja”, iskren je bio britanski vozač.

Posle ove trke, Antoneli na vrhu generalnog plasmana ima 320 poena, a prate ga Rasel sa 236 poena i vozač Ferarija Luis Hamilton sa 214. Do kraja sezone ostalo je još sedam trka i jedna sprint-trka, te će za Britanca u Mercedesu biti sve teže da smanji zaostatak za timskim kolegom u borbi za titulu.

I sam Rasel je komentarisao trenutnu situaciju u šampionatu i svoje šanse za osvajanje.

„Ne moram da kažem da mislim da je gotovo ili tako nešto. Ali, naravno, izuzetno je malo verovatno i to je jednostavno realnost. Znao sam da, ako želim da se vratim u borbu, sreća mora da bude na mojoj strani. Nažalost, sreća nije bila na mojoj strani. Tako da se današnji gubitak od tri boda, da sam završio iza Kimija, pretvorio u gubitak od 18 bodova. Naravno, da je problem bio na drugoj strani, to bi bio dobitak od 18 bodova. Zaista velika šteta. Baš velika šteta, ali tako je kako je.”

Šef Mercedesa Toto Volf opisao je Veliku nagradu Malezije kao jedno od njegovih ličnih najgorih iskustava, pošto je ekipu porazio Red Bul, a Rasel doživeo kvar, uprkos Antonelijevom drugom mestu.

„Veoma sam iznerviran. Nisam baš dobro trenutno. Nismo imali brzinu kojoj smo se nadali pre početka vikenda, tako da imamo dosta posla pred sobom kako bismo nadoknadili zaostatak, a siguran sam da ćemo u tome uspeti. Onda je sama trka, ako uzmete u obzir borbu sa Luisom iza nas, bukvalno išla protiv nas. Imali smo toliku prednost, jedno virtuelno i dva vozila bezbednosti. A da stvari budu još gore, došlo je do kvara pogonske jedinice nekoliko krugova pre kraja, kada je u pitanju Džordž, što je užasno za njegovu borbu za šampionat i nikako nije dobro za naše bodove u konkurenciji konstruktora”, rekao je austrijski šef.

Kada je reč o šampionatu konstruktora, Mercedes na vrhu ima 556 poena, dok Ferari ima 405. Naredna trka Formule 1 na programu je već narednog vikenda u Singapuru, gde će se održati i šesta, ujedno i poslednja sprint-trka sezone.

Piše: Maja NAKARADIĆ