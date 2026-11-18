Ponovo hvalospevi o NBA Evropi: Najveća investicija ikada u košarci
Vreme čitanja: 1min | sre. 18.11.26. | 23:34
"Biće potrebno pet, 10, 15 ili 20 godina da preoblikujemo košarku u Evropi", rekao je zamenik komesara
Još uvek ništa nije sigurno oko NBA Evrope, ali isto tako zvaničnici najjače lige na svetu gotovo svakodnevno daju izjave i intervjue o budućnosti ovog još uvek neformiranog takmičenja.
Poslednji je to učinio zamenik komesara Mark Tejtum koji je govorio na događaju u organizaciji Sport Business Journal-a.
"Biće ovo najveća investicija u istoriji košarke. Novac ćemo uložiti u ljude, marketing, infrastrukturu i program koji razvija košarku na lokalnom nivou. Biće to najznačajnija investicija ikada u američkoj košarci".
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Od prvobitnog plana i modela kako bi trebalo da izgleda samo takmičenje, kao i to kada startuje (2027.) se ne odustaje.
"Planiramo i dalje realizaciju projekta za 2027. godinu. Imamo razgovore sa potencijalnim investitorima i u procesu smo da finalizujemo dogovor. Želimo 12 stalnih franšiza na najvećim evropskim tržištima, kao i četiri otvorena mesta. Smatramo da je u evropskoj tradiciji sistem sa promocijom i ispadanjem. Razmatramo još uvek kako će izgledati sam početak. Biće potrebno pet, 10, 15 ili 20 godina da preoblikujemo košarku u Evropi".
Nastavio je zamenik komesara da priča o budućnosti.
"Košarka je drugi najveći sport u Evropi i najbrže raste. Ima gotovo 300.000.000 navijača, a iz Evrope dolazi veliki broj igrača. Košarka je jaka, ali i dalje zauzima manj od jedan posto komercijalnog tržišta. Ovo je jedna od najvećih prilika u svetu sporta. Nije lako pratiti košarku u Evropi jer postoji mnogo liga koje nisu povezane", rekao je zamenik komesara.