Još uvek ništa nije sigurno oko NBA Evrope, ali isto tako zvaničnici najjače lige na svetu gotovo svakodnevno daju izjave i intervjue o budućnosti ovog još uvek neformiranog takmičenja.

Poslednji je to učinio zamenik komesara Mark Tejtum koji je govorio na događaju u organizaciji Sport Business Journal-a.

"Biće ovo najveća investicija u istoriji košarke. Novac ćemo uložiti u ljude, marketing, infrastrukturu i program koji razvija košarku na lokalnom nivou. Biće to najznačajnija investicija ikada u američkoj košarci".