Eskperiment uspeo, širi se po svetu: Južna Amerika bi svoju Ligu nacija
Vreme čitanja: 3min | čet. 19.11.26. | 00:05
Predsednik urugvajske kuće fudbala Ignasio Alonso otkrio da se ozbiljno razmišlja o pokretanju novog takmičenja, po uzoru na ono iz Evrope
Kada je krenula pre osam godina, mnogi od nas su se pitali: "Čemu to služi, a uz to i ne radi?". Negodovali smo zbog pokretanja UEFA Lige nacija, smatrajući to treće po redu takmičenje za reprezentacije sa Starog kontinenta suvišnim pored postojećih Evropskog i Svetskog prvenstva.
Bilo je svima jasno da evropska kuća fudbala želi da zaradi još novca i poveća kompetitivnost, a samim tim i motiv, koji do tada nije postojao među nacionalnim timovima (svakako ne u toj meri) u običnim prijateljskim mečevima.
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Novi format je startovao 2018. i iz godine u godinu strpljivo gradio imidž, privlačio novu publiku i pokazao se više nego opravdan. Vreme mu je dalo za pravo, a dobar glas daleko se čuje. Nama možda teško pada ovih šest bolnih poraza Orlova u poslednjem izdanju A divizije, ali krivica za to ni najmanje ne leži u formatu takmičenja i njegovom postojanju.
Pogledajte samo koliko je uzbudljiv bio derbi između Danske i Norveške, ili onaj spektakl na Metropolitanu između Španije i Engleske... A ovo je tek grupna faza, najbolje tek sledi. Zato i ne čudi što bismo za koju godinu mogli videti još jednu, južnoameričku veziju Lige nacija. Prema informacijama koje stižu iz dalekog sveta, ideja o pokretanju sličnog takmičenja u okviru CONMEBOL blizu je realizacije. To je u izjavi za medije potvrdio i predsednik Fudbalskog saveza Urugvaja (AUF) Ignasio Alonso.
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Prva sezona mogla bi da krene u naredne dve-tri godine, a da učesnici kroz Ligu nacija obezbede i plasman na Mundijal 2030. godine. Argentina, Urugvaj i Paragvaj učestvovali bi uprkos tome što već imaju obezbeđeno mesto na Svetskom prvenstvu kao domaćini uvodnih utakmica turnira. Ideja je da i ove tri reprezentacije tokom kvalifikacionog ciklusa imaju takmičarski cilj, umesto da igraju samo niz prijateljskih utakmica malo jačeg intenziteta. Pored njih, tu bi se našlo i preostalih sedam južnoameričkih selekcija: Brazil, Kolumbija, Čile, Peru, Bolivija, Venecuela i Ekvador.
Ipak, zvanični pravilnik još ne postoji, niti su potvrđeni detalji strukture samog takmičenja. Nekoliko je ključnih pitanja, pre svega - da li će biti zadržano standardnih 18 kola po sistemu svako sa svakim, da li će biti uvedene grupe ili će se šampion odlučivati kroz završnu fazu takmičenja. Konačno, predlog mora da bude razmotren među čelnicima južnoameričkih fudbalskih saveza. Predsednik Fudbalskog saveza Čilea Pablo Milad upozorio je da ova tema još mora da bude analizirana na sastanku Saveta CONMEBOL, zbog čega se ne može smatrati konačnom.
Da ideja o Ligi nacija, ili makar o eksperimentu s njom, definitivno postoji u Južnoj Americi svedoči i činjenica da je tokom sezone 2025/26 održana premijerna Liga nacija za žene. Trajala je od oktobra 2025. do juna 2026, a završena je pobedom Kolumbije. Drugo mesto zauzela je Argentina, i ove dve selekcije direktno su se plasirale na Svetsko prvenstvo u fudbalu za žene 2027, dok su trećeplasirana Venecuela i četvrti Ekvador izborili plasman u baraž.