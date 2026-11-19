Novi format je startovao 2018. i iz godine u godinu strpljivo gradio imidž, privlačio novu publiku i pokazao se više nego opravdan. Vreme mu je dalo za pravo, a dobar glas daleko se čuje. Nama možda teško pada ovih šest bolnih poraza Orlova u poslednjem izdanju A divizije, ali krivica za to ni najmanje ne leži u formatu takmičenja i njegovom postojanju.

Pogledajte samo koliko je uzbudljiv bio derbi između Danske i Norveške, ili onaj spektakl na Metropolitanu između Španije i Engleske... A ovo je tek grupna faza, najbolje tek sledi. Zato i ne čudi što bismo za koju godinu mogli videti još jednu, južnoameričku veziju Lige nacija. Prema informacijama koje stižu iz dalekog sveta, ideja o pokretanju sličnog takmičenja u okviru CONMEBOL blizu je realizacije. To je u izjavi za medije potvrdio i predsednik Fudbalskog saveza Urugvaja (AUF) Ignasio Alonso.

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Prva sezona mogla bi da krene u naredne dve-tri godine, a da učesnici kroz Ligu nacija obezbede i plasman na Mundijal 2030. godine. Argentina, Urugvaj i Paragvaj učestvovali bi uprkos tome što već imaju obezbeđeno mesto na Svetskom prvenstvu kao domaćini uvodnih utakmica turnira. Ideja je da i ove tri reprezentacije tokom kvalifikacionog ciklusa imaju takmičarski cilj, umesto da igraju samo niz prijateljskih utakmica malo jačeg intenziteta. Pored njih, tu bi se našlo i preostalih sedam južnoameričkih selekcija: Brazil, Kolumbija, Čile, Peru, Bolivija, Venecuela i Ekvador.