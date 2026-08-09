LUDI TIKET, nedelja, 125.716 dinara: Kad dočekaš Cvajtu i kreneš da ređaš

Vratio se klupski fudbal u kojem se uživa subotom malo posle podneva, posebno kada ima dobra ponuda da se nešto odigra. Navikli su nas Nemci na utakmice od 13.00, konkretno u Cvajti, dok uvek tradicionalno počinju i tamošnje niže lige sat vremena kasnije, od treće pa na dalje.

Očigledno je da se i na Novom Beogradu gajbi poštovanje prema ovom terminu jer je naš igrač seo i krenuo od svih utakmica Cvajte, pa na dalje, kako je išlo vremenski.

Pored pomenutih Nemaca drugog i trećeg ranga, našli su se na njegovom tiketu i Kinezi, i to druga liga, ali i dva para iz Norveške, takođe iz tamošnjih trećih divizija.

Sve je lepo spojio – konačne ishode i na golove omiljene tipove svakog sladokusca ovog termina, i sve što je spojio je i došlo.

Veoma lep pogodak na 200 uplaćenih dinara.