LUDI TIKET, nedelja, 125.716 dinara: Kad dočekaš Cvajtu i kreneš da ređaš

Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 08:12

Od drugog ranga nemačkog fudbala, preko Kineza i Norvežana, do lepog dobitka

Izabrane vesti

Tiket: DOBITAN
Vreme: 08.08.26 10:30:55
Protivnici
rezultat
tip
kvota
Magdeburg
Braunschweig
1:6 (0:4)
ug
3+
1.6
Heidenheim
Osnabruck
4:3 (3:2)
ug
3+
1.65
Darmstadt
Holstein Kiel
2:2 (0:2)
ug
3+
1.6
Karlsruher
Bielefeld
2:1 (1:0)
tgg
gg
1.52
Shijiazhuang
Shaanxi Union
2:1 (1:0)
tgg
gg
1.92
Meizhou Hakka
Foshan Nanshi
3:2 (1:0)
ki
1
1.9
Junkeren
Follo
4:1 (3:0)
kmb
1&3+
1.9
Suzhou Jinfu
Changchun
2:1 (0:0)
tgg
gg
1.83
Ingolstadt
Wurzburger
2:2 (2:2)
ug
3+
1.5
Victoria Koln
Jahn Regensburg
2:5 (0:2)
tgg
gg3+
1.7
Duisburg
SV Meppen
3:0 (1:0)
ug
3+
1.45
Bjarg
Sotra
1:3 (0:1)
tgg
gg
1.67
Uplata: 200,00 RSD
Ukupni koeficijent: 502.87
Dobitak: 125.716,33 RSD

Vratio se klupski fudbal u kojem se uživa subotom malo posle podneva, posebno kada ima dobra ponuda da se nešto odigra. Navikli su nas Nemci na utakmice od 13.00, konkretno u Cvajti, dok uvek tradicionalno počinju i tamošnje niže lige sat vremena kasnije, od treće pa na dalje.

Očigledno je da se i na Novom Beogradu gajbi poštovanje prema ovom terminu jer je naš igrač seo i krenuo od svih utakmica Cvajte, pa na dalje, kako je išlo vremenski.

Pored pomenutih Nemaca drugog i trećeg ranga, našli su se na njegovom tiketu i Kinezi, i to druga liga, ali i dva para iz Norveške, takođe iz tamošnjih trećih divizija.

Sve je lepo spojio – konačne ishode i na golove omiljene tipove svakog sladokusca ovog termina, i sve što je spojio je i došlo.

Veoma lep pogodak na 200 uplaćenih dinara.

tagovi

sportsko klađenjeLUDI TIKETInternet klađenjeklađenje
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Sledeća vest