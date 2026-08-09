LUDI TIKET, nedelja, 125.716 dinara: Kad dočekaš Cvajtu i kreneš da ređaš
Vreme čitanja: 1min | ned. 09.08.26. | 08:12
Od drugog ranga nemačkog fudbala, preko Kineza i Norvežana, do lepog dobitka
Izabrane vesti
3+
3+
3+
gg
gg
1
1&3+
gg
3+
gg3+
3+
gg
Vratio se klupski fudbal u kojem se uživa subotom malo posle podneva, posebno kada ima dobra ponuda da se nešto odigra. Navikli su nas Nemci na utakmice od 13.00, konkretno u Cvajti, dok uvek tradicionalno počinju i tamošnje niže lige sat vremena kasnije, od treće pa na dalje.
Očigledno je da se i na Novom Beogradu gajbi poštovanje prema ovom terminu jer je naš igrač seo i krenuo od svih utakmica Cvajte, pa na dalje, kako je išlo vremenski.
Pored pomenutih Nemaca drugog i trećeg ranga, našli su se na njegovom tiketu i Kinezi, i to druga liga, ali i dva para iz Norveške, takođe iz tamošnjih trećih divizija.
Sve je lepo spojio – konačne ishode i na golove omiljene tipove svakog sladokusca ovog termina, i sve što je spojio je i došlo.
Veoma lep pogodak na 200 uplaćenih dinara.