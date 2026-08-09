Povratak otpisanog velikana

Posle godina borbe sa dugovima, blokadama računa, administrativnim problemima i sportskog sunovrata koji je klub odveo daleko od elite, velikan iz Zenice ponovo je član Premijer lige Bosne i Hercegovine. Povratak koji ima mnogo dublje značenje od samog plasmana u viši rang... Jer ovo nije priča samo o fudbalu. Ovo je priča o klubu koji je bio na ivici gašenja, o navijačima koji nisu dozvolili da se ugasi više od osam decenija tradicije i o gradu koji nikada nije prestao da veruje da će crveno-crni ponovo biti tamo gde pripadaju.

Kada je Čelik ispao iz Premijer lige, malo ko je mogao da pretpostavi da će godine koje slede biti još teže od samog ispadanja. Umesto borbe za Evropu, usledila je borba za opstanak kluba. Finansijski problemi pretili su da izbrišu jedno od najvećih imena BiH fudbala, a put ka ozdravljenju bio je dug i bolan. Ali upravo tada počela je prava borba.

21.00: (1,30) Zrinjski (4,70) Čelik (10,0)

Klub je krenuo gotovo ispočetka. Korak po korak vraćalo se poverenje, sređivale su se finansije, gradila stabilnija organizacija i stvarali temelji na kojima će jednog dana ponovo stajati ozbiljan premijerligaški klub. Nije bilo prečica. Nije bilo velikih investitora koji će preko noći rešiti sve probleme. Bio je samo mukotrpan rad ljudi koji su verovali da Čelik vredi spasiti.

Čelik nikada nije bio samo fudbalski klub. Čelik je Zenica. Radnički mentalitet. Tvrdoglavost. Inat. Generacije koje su odrastale uz Bilino polje, uz pesmu sa tribina i osećaj da se boje crveno-crne ne nose samo na dresu, već i u srcu. Posebno mesto u toj priči pripada navijačima. Dok su mnogi nestajali sa tribina kada su dolazili teški dani, Robijaši su ostali uz svoj klub. Punili su tribine i na terenima nižih liga, pokazavši da se ljubav prema klubu ne meri rangom takmičenja. Upravo je ta neraskidiva veza između Zenice, navijača i Čelika postala gorivo koje je nosilo klub kroz najteži period njegove istorije. A kada su temelji konačno postavljeni, stigao je čovek koji je ekipi dao ono što joj je bilo potrebno na terenu. Bojan Regoje.

Mladi stručnjak preuzeo je odgovornost u trenutku kada su očekivanja bila ogromna, a prostora za grešku gotovo da nije bilo. Doneo je disciplinu, jasnu ideju igre i pre svega veru da ovaj tim može napraviti poslednji, najteži korak. Njegov Čelik nije pobeđivao samo kvalitetom, već karakterom. Upravo onim karakterom koji je oduvek krasio ovaj klub. Regoje nije obećavao spektakl. Obećao je rad. A rezultat tog rada stigao je u najvažnijem trenutku – plasman u Premijer ligu Bosne i Hercegovine.

Time je ispisano jedno od najlepših poglavlja novije istorije zeničkog kluba. Jer Čelik nije običan premijerligaš. To je dvostruki prvak Bosne i Hercegovine, osvajač nacionalnog Kupa, klub koji je godinama predstavljao BiH fudbal na evropskoj sceni i jedan od retkih čija istorija nadilazi rezultate. Bilino polje bilo je poprište velikih utakmica, a protivnici su dobro znali koliko je teško odneti bodove iz Zenice kada se tribine probude.

Zbog toga povratak Čelika nije važan samo za Zenicu. Važan je za celu Premijer ligu. Liga je ponovo dobila jedan od svojih zaštitnih znakova. Klub sa identitetom, tradicijom i publikom koja pravi atmosferu kakvu domaći fudbal dugo priželjkuje. Rivalstva će ponovo dobiti posebnu draž, Bilino polje ponovo će biti mesto velikih utakmica, a povratak crveno-crnih donosi ono što svako prvenstvo želi – emociju. Naravno, posao nije završen. Naprotiv, sada tek počinje.

18.30: (1,42) Borac (4,10) Velež (7,50)

Premijerligaška scena ne prašta greške. Potrebna su pojačanja, stabilnost i kontinuitet kako bi se povratak pretvorio u trajni ostanak među najboljima. Ali za razliku od prethodnih godina, danas u Zenici postoji ono što je dugo nedostajalo – nada zasnovana na radu, a ne na praznim obećanjima. Čelik se nije vratio preko noći. Vratio se posle godina odricanja, hiljada pređenih kilometara po terenima nižih liga, bezbroj razočarenja i još više vere. Zato ovaj plasman nije samo sportski uspeh. Ovo je pobeda ljudi koji su odbili da dozvole da jedan od najvećih simbola BiH fudbala postane fusnota istorije. Čelik je ponovo u Premijer ligi.

I teško je pronaći klub kojem tih nekoliko reči znače više nego Zeničanima. Jer neke institucije mogu pasti. Ali nikada ne prestaju da budu velike.

Na premijeri noive sezone, Zeničani gostuju vicešampionu Zrinjskom u Mostaru (21.00).



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PREMIJER LIGA BOSNE I HERCEGOVINE – 1. KOLO

Petak

Željezničar - BSK Banjaluka 2:1 (0:0)

/Korora 65, Pejić 85 - Čavić 70/

Subota

Sarajevo - Radnik Bijeljina 0:0

Široki Brijeg - Sloga Doboj 0:0

Nedelja

18.30: (1,42) Borac (4,10) Velež (7,50)

21.00: (1,30) Zrinjski(4,70) Čelik (10,0)

***kvote su podložne promenama