Još jedna protraćena sezona Stefa Karija

Osim te situacije kratko gde se pominjao Lebron i sa njim Entoni Dejvis, Voriorsi su imali baš mirno leto. Niti su ikoga potpisivali, niti su napravili neki trejd koji bi mogao da poboljša ekipu, apsolutno ništa nisu uradili. Zadržali su celu ekipu od prošle godine, koja inače nije ni ušla u plej-of, izabrali su Jaksela Lendeborga na NBA draftu u prvoj rundi i to je to. Produžio je i Stiv Ker ugovor na još dve godine, ali neće morati previše da se znoji na poslu naredne sezone jer ona ispade uopšte nebitna. Sačekaće tek sledeću sezonu.

Ovog leta ni nemaju nešto mnogo para za neki veliki potpis, mogli su da imaju da su se rešili nekih teških ugovora, ali su umesto toga dali Drejmondu njegovu veliku godišnju platu, Kristapsu Porzingisu takođe i kusura što je ostalo su dali na veterane poput Dientonija Meltona i Ala Horforda, tako da je sve ostalo isto. Niti imaju para, niti imaju dobru ekipu. Pod dobru, da može da nešto ozbiljnije da uradi u plej-ofu. Posebno u ovom trenutku karijere Stefa Karija, Džimija Batlera koji izlazi iz teške povrede i veterana koji više nisu ono što su nekada bili.

Sledećeg leta imaće mnogo više prostora i mnogo više novca. Drejmond Grin je sada potpisao jednogodišnji ugovor vredan 27.700.000 dolara, dok je plan da sledeće godine igra za mnogo manje para, pa možda i za veteranski minimum. Supermaksimalni ugovori ističu i Stefu Kariju i Džimiju Batleru, tako da će se na leto očistiti 147.000.000 dolara ukupno u prostoru za plate. Onda tek može da se manevriše. Baš zbog toga bi predstojeća sezona mogla da posluži kao svojevrsna godina tranzicije u kojoj će Golden Stejt proceniti situaciju sa svojim iskusnim igračima, pružiti veću ulogu mlađim košarkašima poput Lendeborga i Brendina Podžemskog, ali i izbeći trošenje važnih budućih resursa ukoliko se ne pojavi prava prilika na tržištu.

Navijači se već bune, analitičari imaju isto šta da kažu, pa i realno, svi su u pravu. Stef Kari ima 38 godina, i dalje je igrač za najbolju petorku NBA lige, i dalje je najbolji šuter, može i dalje da povuče ozbiljno u plej-ofu ako ima dobru ekipu oko sebe. A nema je... Izgleda da će mu protraćiti još jednu godinu. Jednu od poslednjih.