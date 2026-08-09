Vojvodina između sistema i rezultata

Upravo zbog toga je uprava izabrala Marka Savića za novog šefa struke, modernog i mladog trenera koji bi trebalo da postavi automatizme u igri crveno-belih, po kojima će oni biti prepoznatljivi, nadajući se da se takvim planskim pristupom može napraviti dugoročni iskorak. Odnosno, da Lale ne beleže samo zavidne rezultate na lokalu, već da prođu, ajmo za početak reći, bar jedno kolo u Evropi i propisno izazovu Crvenu zvezdu u domaćem šampionatu.

Istina, sve do prošle sezone Vojvodina nije mogla da pronađe formulu ni za domaće prvenstvo, ali je, na sreću superligaša iz Novog Sada, Miroslav Tanjga odveo ekipu do statusa drugog najboljeg kluba u državi. Voša je konačno počela da dobija mečeve u kojima slovi za favorita, čak i kada ekipa ne bi uvek zaslužila pozitivan rezultat na terenu. Iako pod 62-godišnjim trenerom nije uspela da uspostavi prepoznatljiv sistem, Tanjga je u prethodnim sezonama imao rezultat i to mu niko ne može osporiti.

I upravo je rezultat najveća „mišolovka“ na putu Marka Savića da od ove ekipe Vojvodine napravi tim koji ima „glavu i rep“. Iako je Voša individualno kvalitetnija od svih timova Mozzart Bet Superlige, sa izuzetkom aktuelnih šampiona, pobeda na suv kvalitet pojedinaca više ne sme da bude formula igre. Barem ne sada, kada je 42-godišnji Beograđanin preuzeo kormilo ekipe.

S druge strane, domaće prvenstvo ne može se shvatiti olako, pogotovo sa uvedenim novim formatom, u kojem smo se uverili da i novi članovi elite mogu biti potencijalne „mine“ na putu. Zbog toga se od Marka Savića i novog stručnog štaba očekuje da uporedo grade novi sistem, ali i beleže zapažene rezultate u prvenstvu i kupu. Svaki kiks mogao bi da utiče na status doskorašnjeg pomoćnika Slaviše Jokanovića, jer je sa Novosađanima potpisao ugovor samo do kraja aktuelne sezone.

Protiv Mačve prošlog vikenda, a pogotovo protiv Ajaksa, Savić nije imao ni uslova ni vremena da promeni krvnu sliku Vojvodine, ali već večeras protiv Radnika (20,00 - TV Arena Premium 3) moći ćemo da vidimo na koju stranu naginje novi Vošin šef struke – da li će ostati dosledan sebi i priči koju forsira od dolaska na Karađorđe i agresivnije krenuti da implementira svoje ideje, makar i po cenu eventualnog rezultatskog neuspeha, ili će odigrati na „sigurno“ i pustiti da se stvari odvijaju tokom kojim su išle i pre njegovog dolaska, kada su talentovani individualci Stare dame, odrešenih ruku na terenu, vodili ekipu do uspeha, čak i kada je bilo jasno da je takav način igre dugoročno neće dovesti tamo gde želi da završi.

MOZZART BET SUPERLIGA - ČETVRTO KOLO

subota

Crvena zvezda - Novi Pazar 2:0 (1:0)

/Katai 45+3, Enem 58/

Radnički 1923 - Zemun 3:0 (2:0)

/Sise 12, 44, Sremčević 73/

nedelja

20.00: (4.00) Mačva (3.45) IMT (1.95)

20.00: (1.40) Vojvodina (4.60) Radnik Surdulica (8.00)

21.00: (2.70) Mladost Lučani (3.05) Čukarički (2.80)

21.00: (2.40) OFK Beograd Mozzart Bet (3.40) Železničar (2.95)

odloženo

Radnički Niš - Partizan

***kvote su podložne promenama