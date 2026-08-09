Treba ga koristiti dok je tu: Enem ponovo otvorio temu prvog špica Zvezde

Ako gledamo po potencijalu - Džej Enem.

Sva trojica špiceva Crvene zvezde s pravom mogu da se nadaju ulozi startera u revanšu sa Hapoel Ber Ševom, ali vodeći se ranijim formacijama i odlukama Dejana Stankovića, samo jedan od njih će početi meč sa Izraelcima u utorak na stadionu Rajko Mitić (20.00).

Crvenoj zvezdi su neophodna najmanje dva pogotka za prolaz u poslednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, tako da će onaj koji bude u igri od prvog minuta biti pod velikim pritiskom.

U Mađarskoj prošlog utorka od početka je igrao Duarte, ali je Brazilac u prvom poluvremenu uglavnom bio odsečen od ostatka tima, da bi ga po povratku sa odmora Stanković izvukao na krilo. Nije se Bruno najbolje snašao protiv agresivnog rivala koji konstantno vrši visok pritisak, pa je ostao na tri gola i tri asistencije u četiri nastupa ove sezone. Lepo zvuči, ali nedovoljno dobro imajući u vidu 73 minuta bez konkretnog učinka protiv Izraelaca. Odmorio ga je Stanković protiv Novog Pazara i, ako mu ponovo ukaže poverenje u utorak, moraće Bruno Duarte da bude efikasniji i odlučniji pred golom rivala.

Utorak, 20.00: (1.35) Crvena zvezda (5.50) Hapoel Ber Ševa (8.25)

Kada je u Sombathelju Dejan Stanković za drugo poluvreme izvukao Duartea na krilo umesto Mirka Ivanića, šansu kao najistureniji dobio je Arnautović. Najiskusniji, najplaćeniji i, gledajući samo pomenutu trojku, najtalentovaniji napadač, sa najboljom karijerom. Da sa 37 godina nije najstariji igrač tima, verovatno doskorašnji reprezentativac Austije i ne bi bio igrač Crvene zvezde. Ali, tu je i godine dolaze do izražaja. Telo više ne može da isprati sve što glava zamisli. Videlo se to još prošle sezone. Tokom priprema je dobio nešto više vremena za odmor i oporavak posle učešća na Svetskom prvenstvu, dok ga je po startu sezone Stanković koristio u svim utakmicama osim jučerašnje. A, samo se dvaput njegovo ime našlo na semaforu, i to kada je jedini put bio starter, protiv Larna u revanšu koji je predstavljao puku formalnost.

Jeste ulazak Arnautovića, Čama i Elšnika malo ubrzao i podigao nivo igre crveno-belih u prvom susretu sa Hapoelom, ali je Džej Enem izdanjem protiv Pazaraca ponovo otvorio temu prvog špica Crvene zvezde. Majstorski je poslao loptu preko golmana Bogdana Matijasevica u kontri sa Aleksandrom Kataijem. Već u sedmom minutu zatresao je prečku i govor tela sve vreme bio mu je onakav kakav je nedostajao crveno-belima protiv Hapoela u prvoj utakmici.

Teško da bi iko zamerio Dejanu Stankoviću ukoliko ga stavi u utorak u startnu postavu. Svakako da po viđenom od dolaska u Srbiju zaslužuje veću minutažu, ipak, nije se Holanđanin naigrao ovog leta. Pominje se da je nezadovoljan zbog nerealizovanog transfera u Štutgart, usled čega je slabije trenirao. Pisalo se da ga žele Frozinone, Olimpik Lion, Strazbur i Pariz.