NAJAVA DANA (nedelja, 9. avgust): U pogonu Benfika, Ajaks, Seltik... Vruće nedeljno veče u Mozzart Bet SL

ZVOLE - AJAKS, 14.30

(Fudbal, Holandija 1)

Počela je holandska Eredivizija u petak uveče pobedom roterdamskog Ekscelziora protiv Kambura u gostima sa 4:0 , a amsterdamski Kopljanici kreću gostovanjem, u sezonu u kojoj se nadaju mnogo boljoj situaciji nego u prošloj koju su završili na petoj poziciji.

ST. PAULI – GROJTER FIRT, 13.30

(Fudbal, Nemačka 2)

Ekipa Marsela Rapa nakon gubitka prvoligaškog statusa minulog proleća, danas kreće u akciju povratka nazad u Bundes, i to sa svog legendarnog Milentora. Crveni kraj Hamburga ispratiuće, kao i uvek u velikom broju svoje mezimce.

ZULTE V. - GENK, 16.00

(Fudbal, Belgija 1)

Na šest od poslednjih osam ligaških okršaja ova dva rivala palo je tri ili više pogodaka (UG 3+). Takođe, oba tima su postigla makar po gol na šest od poslednjih osam odmeravanja u Erediviziji.

MAČVA – IMT, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Poslednji protiv prvog na tabeli. Ko bi rekao da će posle tri kola IMT stajati na čelu Mozzart Bet Superlige, ali tu su potpuno zasluženo, Sigurno će tribine biti dobro popunjene, lokalpatriotizam je jako izražen u tom gradu na Savi, što bi moglo da da vetar u leđa Mačvi da dođe makar do prvog boda.

VOJVODINA – RADNIK SUR, 20.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)



Evropska misija je završena za Vojvodinu, sada može da se fokusira samo na domaće prvenstvo i da „raste” sa novim trenerom Markom Savićem, koji je prvu pobedu upisao prošlog vikenda protiv Mačve (2:0). Novosađani imaju odličan tim za naše uslove, tako da kao favoriti ulaze u svaki meč na svom stadionu.

MLADOST LUČ. – ČUKARIČKI, 21.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Tvrda je bila Mladost i u prethodne dve-tri sezone, ali start nove nagoveštava da se niko protiv Lučanaca neće naigrati fudbala: tri kola – tri remija i gol razlika 1:1. Briljira na golu Saša Stamenković. Čukarički se probudio, vezao dve pobede.

OFK BGD MOZZ BET – ŽELEZNIČAR PA, 21.00

(Fudbal, Mozzart Bet SL)

Damjanović i Koković su treneri koji vole ofanzivan fudbal, na gol više, tako da se očekuje otvorena borba i pogoci na obe strane. S obzirom na to da se na Karaburmi još postavlja novi teren, utakmica će se igrati u Staroj Pazovi.

SPARTAK M. - KRASNODAR, 19.00

(Fudbal, Rusija 1)

Iako se igra tek treće kolo rusnke Premijer lige, već sada se zna da ovaj susret može mnogo toga da objasni – ali pre svega ko od dva velikana ima veće šanse da skine Zenit sa trona. A treba očekivati napet meč, sa očekivana 2-3 gola.

KILMARNOK – SELTIK, 14.40

(Fudbal, Škotska 1)

Seltik je protiv Kilmarnoka u Premijeršipu u seriji od sedam utakmica na kojima je tresao mrežu. A na četiri od tih poslednjih sedam postizao je najmanje po tri gola.