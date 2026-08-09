LUDI TIKET (-), nedelja, 139.461 dinara: Mogli su da izdrže još deset minuta

Brazilska egzotika u subotu uveče bio je izbor našeg igrača koji je onlajn preko svog naloga uplatio za minimalnih 20 dinara jedan izuzetno zanimljiv tiket. Odličan pokušaj i impresivna zaokruživanja jer je naređao devet parova, sve iks 'u glavu'.

Retko se viđa da neko igra nerešene rezultate na tiketu, pogotovo da ih stavi ovoliko na jedan tiket, ali je očigledno naš igrač bio neko sa planom i idejom. Ostaje šteta što je od devet, na kraju pogodio osam.

Na meču Uberlandija – CSA, što mu dođe plej-of četvrte lige Brazila, samo još deset minuta je bilo potrebno da ovaj tiket prođe. Bilo je 0:0 do 80. minuta, kada je pao gol za vođstvo domaćina i pao je ovaj par, kao i ceo tiket.

Međutim, zbog benefita NAPLATI PROMAŠAJ, stiže uteha i kapital za neke nove pokušaje. Stiže 2.000 dinara, sto puta više od uplate.