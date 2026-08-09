Kad neće, onda neće: Boka udarala sa svih strana i uzela samo bod
Vreme čitanja: 3min | ned. 09.08.26. | 02:13
Gosti poveli sjajnim golom iz slobodnjaka, čudo je kako domaćin nije preokrenuo
Pravo je čudo kako Boka nije uspela da slomi Velez u drugom poluvremenu i dođe do pobede. Jesu gosti takođe igrali odlično, ali 27 šuteva domaćina, pogođena stativa, 'mali milion' prilika, dominacije, igranja 'viktorije' maltene u jednom trenutku i na kraju samo bod.
Boka Juniors i Velez Sarsfild remizirali su u četvrtom kolu Klausure – 1:1 (1:1). Bila je to izuzetna utakmica u Buenos Ajresu.
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Početni pritisak Boke trajao je desetak minuta, od kog nikako gosti nisu mogli da se oslobode, sve dok prvi put nisu krenuli u ozbiljniji napad i izvukli slobodan udarac na oko 25 metara od gola rivala. Delovalo je da će ofanzivni vezista Valdes ubaciti loptu u srce šesnaesterca, da će ići neki centaršut duboko, ali je nešto video bolje. Golman argentinskog velikana nije se dobro postavio, video je odmah Valdes da Montero loše stoji i rešio da oproba jednu raketu. Gađao je u donji desni ugao i pogodio u 12. minutu. Prava bomba je to bila iz slobodnjaka, pa i na stranu što je Montero bio loše postavljen, vrhunski pogodak za iznenađujuće vođstvo Veleza.
Od tada je krenuo da se igra turbo-fudbal jer su i jedni i drugi leteli po terenu. Samo su se ređale šanse za obe ekipe, posebno za Boku, koja je u 39. minutu uspela da izjednači. Sjajno je odigrao Merentijel petom iz okreta za Floresa u prostor, kojem je golman odbranio udarac, ali se prikrao Askasibar i sa metar samo gurnuo loptu u mrežu. Mogao je par minuta kasnije da donese i potpuni preokret posle još jedne dobre akcije, ali je usamljen sa nekoliko metar gađao glavom u desnu stativu. Jedan baš bolan promašaj.
Već u drugom poluvremenu nije mogao Velez da izađe na kraj sa domaćinom. Boka je konstantno napadala, udarala sa svih strana i samo ređala šanse. Gađalo se i iz daljine, probao je dva puta odlično Paredes, Flores je isto imao svoje momente, svega je bilo, ali nikako se nije mreža tresla drugi put. Što je pravo čudo, s obzirom da su igrali stvarno fantastično.
U sudijskoj nadoknadi je mogao da usledi i šok za njih, da je malo prisebniji i pribraniji bio Feler. Sjajnim driblingom izbacio je čuvara, ušao u šesnaesterac i otvorio stopalo da gađa u donji desni ugao, ali je šutirao baš, baš slabo. Lako je to Montero uhvatio, a mogao je da donese pobedu mladi fudbaler.
ARGENTINA (KLAUSURA), 4. KOLO
Subota
Rosario - Aldosivi 2:1 (0:0)
/Salazar 61ag, Kampac 80 - Sosa 52/
Rivadavija - Estudijantes Rio Kvarto 2:1 (0:0)
/Arse 71p, 80 - Alanis 88/
Atletiko Tukuman - Sarmijento 1:2 (0:0)
/Valjeho 81 - Marabel 69, Mavila 71p/
Deportivo Rijestra - Estudijantes 2:0 (1:0)
/Seliz 12p, Alonso 73/
Tigre - River Plejt 1:0 (0:0)
/Ruso 78/
Nedelja
Boka Juniors - Velez Sarsfild 1:1 (1:1)
/Askasibar 39 - Valdes 12/
02.30: (1,82) Independijente (3,40) Platense (4,80)
02.30: (1,62) Instituto Kordoba (3,50) Himnazija Mendoza (6,50)
22.45: (2,30) Defensa Hustisija (3,10) Njuels Old Bojs (3,40)
22.45: (1,85) Himnasija La Plata (3,40) Barakas Sentral (4,60)
Ponedeljak
01.15: (2,20) Argentinos Juniors (3,15) Rasing (3,60)
23.55: (3,20) Banfild (3,10) Belgrano (2,40)
Utorak
02.15: (1,53) Union Santa Fe (3,90) Sentral Kordoba (7,00)
Sreda
02.00: Taljeres - Lanus
*** kvote su podložne promenama