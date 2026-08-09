Kad neće, onda neće: Boka udarala sa svih strana i uzela samo bod

Pravo je čudo kako Boka nije uspela da slomi Velez u drugom poluvremenu i dođe do pobede. Jesu gosti takođe igrali odlično, ali 27 šuteva domaćina, pogođena stativa, 'mali milion' prilika, dominacije, igranja 'viktorije' maltene u jednom trenutku i na kraju samo bod.

Početni pritisak Boke trajao je desetak minuta, od kog nikako gosti nisu mogli da se oslobode, sve dok prvi put nisu krenuli u ozbiljniji napad i izvukli slobodan udarac na oko 25 metara od gola rivala. Delovalo je da će ofanzivni vezista Valdes ubaciti loptu u srce šesnaesterca, da će ići neki centaršut duboko, ali je nešto video bolje. Golman argentinskog velikana nije se dobro postavio, video je odmah Valdes da Montero loše stoji i rešio da oproba jednu raketu. Gađao je u donji desni ugao i pogodio u 12. minutu. Prava bomba je to bila iz slobodnjaka, pa i na stranu što je Montero bio loše postavljen, vrhunski pogodak za iznenađujuće vođstvo Veleza.