LUDI TIKET, sreda, 22.075 dinara: Šteta za ovakvo majstorstvo što ulog nije bio veći
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 03:10
Sjajan fudbalski tiket našeg kladioca
Kada se minijaturni ulog od svega 20 dinara pretvori u 22.075 dinara, jasno je da je u pitanju čista majstorija, ali i onaj nezaobilazni sportski uzdah „šteta što nije bilo više“. Naš igrač je pokazao kakav se fudbalski genije krije u njemu, ali je ovoga puta rešio da igra rasterećeno, sa minimalnim rizikom koji mu je doneo fantastičan povrat, ali i propuštenu šansu za mnogo, mnogo veći dobitak.
A podvig je zaista za prepričavanje! Na tiket je spakovao čak osam parova Lige nacija, a sve to začinio sa tri nepredvidiva meča iz nižih engleskih liga. Pored toga što je povezao 11 parova - i na svakom igrao takozvanu Mozzart šansu (kVp) - pogodivši neverovatnu kvotu od skoro 850, dokazao je da za vrhunski pogodak nisu potrebne hiljade na uplatnom mestu, već isključivo nepogrešiv osećaj za igru.
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I zato, kapa dole za ovog majstora! Iako ostaje blagi žal što fenomenalno znanje i kombinatorika nisu naplaćeni višestruko više, ovaj tiket je dokaz da Mozzart donosi uzbuđenje za svačiji džep. Pobednički duh ne meri se samo visinom uplate, već umećem da se pogodi ono što drugima ne bi ni palo na pamet - a ovaj igrač je zaslužio svaku pohvalu!
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Mozzart RELAX donosi potpuno novu dimenziju u svet sportskog klađenja, omogućavajući igračima da osiguraju dobitak i pre nego što se utakmica završi. Glavna prednost ove opcije je automatsko priznavanje tipa kao dobitnog onog trenutka kada ekipa na koju ste se kladili ostvari ubedljivo vođstvo – tačnije, 2 gola prednosti u fudbalu ili 16 poena razlike u košarci. Jednom kada se ovaj uslov ispuni, kasniji preokreti i krajnji ishod meča postaju potpuno nevažni za vaš status na tiketu. Ova pogodnost se primenjuje na klasično klađenje na pobednika meča, dok u fudbalskoj ponudi važi i za igru na golove, kao i za prelaze 1-1 i 2-2. Zahvaljujući tome, igrači mogu bez stresa da prate završnice utakmica, jer je njihov profit već bezbedan i zaključan.