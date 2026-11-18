Kada se minijaturni ulog od svega 20 dinara pretvori u 22.075 dinara, jasno je da je u pitanju čista majstorija, ali i onaj nezaobilazni sportski uzdah „šteta što nije bilo više“. Naš igrač je pokazao kakav se fudbalski genije krije u njemu, ali je ovoga puta rešio da igra rasterećeno, sa minimalnim rizikom koji mu je doneo fantastičan povrat, ali i propuštenu šansu za mnogo, mnogo veći dobitak.

A podvig je zaista za prepričavanje! Na tiket je spakovao čak osam parova Lige nacija, a sve to začinio sa tri nepredvidiva meča iz nižih engleskih liga. Pored toga što je povezao 11 parova - i na svakom igrao takozvanu Mozzart šansu (kVp) - pogodivši neverovatnu kvotu od skoro 850, dokazao je da za vrhunski pogodak nisu potrebne hiljade na uplatnom mestu, već isključivo nepogrešiv osećaj za igru.