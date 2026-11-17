Đoan Penjaroja: Bilo je povlačenja i potezanja na Karliku, ali moramo da prihvatimo kriterijum
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 23:21
"Spustili smo ih 20 poena ispod proseka, ali važno je kontrolisati skok, mi to nismo uspeli. Imali su 19 ofanzivnih skokova i to je previše"
Nije ovo bilo veče Partizan Mozzart Beta. Crno-beli nisu uspeli da nastave pobednički niz jer je u Beogradu bolja bila ekipa Valensije - 64:76.
Gosti su vodili većim delom meča, bili bolji čak i momentima u kojima je delovalo da se domaćin vraća u utakmicu i na kraju se sve završilo porazom Parnog valjka. Trener Beograđana Đoan Penjaroja nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo posle utakmice.
"Čestitke ekipi Valensije, zaslužili su da dobiju ovo. U ovoj utakmici za nas je bilo važno da kontrolišemo ritam, ali nismo uspeli. Iskontrolisali smo igru Valensije u tranziciji. Obično daju 96 poena, sada su 76. Spustili smo ih 20 poena ispod proseka, ali važno je kontrolisati skok, mi to nismo uspeli. Imali su 19 ofanzivnih skokova i to je previše. U njihovoj odbrani stalno su vršili pritisak na Karlika. Imali smo problema da pomeramo loptu u napadu, ali kada pogledate naš šut za tri, jasno je da ne možete tako da dobijete. Nisam srećan, ali jedan cilj bio je da oborimo Valensijin broj poena o čemu smo uspeli, ali morali smo da igramo bolje u napadu", rekao je Penjaroja.
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Upitan je Penjaroja da prokomentariše kriterijum koji Karlik Džons ima kod sudija.
"Karlik je jedan od lidera našeg tima i jasno je da svi timovi prvo gledaju da zaustave njega. Na kraju on je dao dosta poena, izveo 11 slobodnih bacanja. Valensija je igrala fizički odbranu na njemu. Bilo je povlačenja i potezanja, ali moramo da prihvatimo da je kriterijum suđenja takav".
Španac je objasnio zbog čega je Kris Silva igra svega četiri minuta.
"Stigao je nekoliko dana ranije. Imao je samo dva treninga sa ekipom, skoro da uopšte nije igrao u Fenerbahčeu, tako da mu je potrebno vreme. To je razlog zbog čega je igrao samo tri minuta".
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Loš šuterski učinak već neko vreme je na snazi u redovima crno-belih, a da li može bolje u napadu?
"Radimo svakog dana da unapredimo naš napad. Istina je da smo u ovom trenutku izuzetno neefikasni. Moramo da nastavimo da radimo, zadržimo samopouzdanje i od ovih 30 šuteva verovatno je 22 bilo otvoreno. Naravno, igrači najviše žele da pogode, ali to nije lako. Kada promašujete iz otvorenih pozicija, onda nije lako ostati motivisan u odbrani: Srećan sam što smo se borili 40 minuta i oni su dali tih 76 poena tako što je Armoni Bruks dao neke neverovatne pogotke", zaključio je trener Partizan Mozzart Beta posle poraza od Valensije.