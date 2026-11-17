Nije ovo bilo veče Partizan Mozzart Beta. Crno-beli nisu uspeli da nastave pobednički niz jer je u Beogradu bolja bila ekipa Valensije - 64:76.

Gosti su vodili većim delom meča, bili bolji čak i momentima u kojima je delovalo da se domaćin vraća u utakmicu i na kraju se sve završilo porazom Parnog valjka. Trener Beograđana Đoan Penjaroja nije imao mnogo razloga za zadovoljstvo posle utakmice.

"Čestitke ekipi Valensije, zaslužili su da dobiju ovo. U ovoj utakmici za nas je bilo važno da kontrolišemo ritam, ali nismo uspeli. Iskontrolisali smo igru Valensije u tranziciji. Obično daju 96 poena, sada su 76. Spustili smo ih 20 poena ispod proseka, ali važno je kontrolisati skok, mi to nismo uspeli. Imali su 19 ofanzivnih skokova i to je previše. U njihovoj odbrani stalno su vršili pritisak na Karlika. Imali smo problema da pomeramo loptu u napadu, ali kada pogledate naš šut za tri, jasno je da ne možete tako da dobijete. Nisam srećan, ali jedan cilj bio je da oborimo Valensijin broj poena o čemu smo uspeli, ali morali smo da igramo bolje u napadu", rekao je Penjaroja.