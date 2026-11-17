ZAOKRUŽENO

VELS – PORTUGALIJA (tip 2, kvota 1,42) – rezultat 2:3

Morali su Portugalci dobro da se pomuče kako bi opravdali ulogu velikog favorita i obradovali kladioce. Bruno Fernandes je načeo Velšane, ali su domaćini preko Bruksa i Tomasa preokrenuli na 2:1, pre nego što je Pedro Neto poravnao do poluvremena. Odluka je pala u 70. minutu, kada je Karlos Forbs pogodio za konačnih 3:2 i doneo Portugaliji prvo mesto u grupi, a kladiocima prolaz po kvoti 1,42.

Opširnije OVDE.

BIH – RUMUNIJA (tip 1, kvota 2,10) – rezultat 2:1

Nije dobro počelo za Bosance, pošto je Rumunija već u šestom minutu povela golom Danijela Birliđe. Ipak, domaćin je uspeo da se oporavi od ranog šoka, a Benjamin Tahirović je neposredno pred odlazak na odmor izjednačio rezultat. Čekali su kladioci preokret sve do 82. minuta, kada je Esmir Bajraktarević zatresao mrežu i doneo Zmajevima pobedu. Ko je verovao u kec po kvoti 2,10, imao je razloga za zadovoljstvo.

Opširnije OVDE.

REPUBLIKA IRSKA – TZV. KOSOVO (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 3:0

Ovde nije bilo mnogo neizvesnosti, posebno nakon što su gosti u 26. minutu ostali sa desetoricom zbog isključenja Hajrizija. Troj Parot je samo dva minuta kasnije realizovao penal, a početkom drugog poluvremena još jednom bio precizan sa bele tačke. Džek Mojlan je u 75. minutu postavio konačnih 3:0 i potvrdio plasman Republike Irske u baraž za A diviziju Lige nacija. Kladioci koji su jurili kvotu veću od dva dobili su prilično mirno veče.

UKRAJINA – GRUZIJA (tip 1, kvota 2,05) – rezultat 1:0

Ukrajincima je jedan pogodak bio dovoljan da završe takmičenje u Ligi nacija pobedom i opravdaju poverenje kladilaca. Domaćin je veoma rano stekao prednost, a zatim uspeo da je sačuva do poslednjeg sudijskog zvižduka. Gruzija je pokušavala da se vrati u utakmicu, ali nije pronašla put do izjednačenja. Minimalac koji je doneo maksimalan učinak svima koji su odigrali jedinicu po kvoti 2,05.

PRECRTANO

MAĐARSKA – SEVERNA IRSKA (tip 1, kvota 1,82) – rezultat 1:1

Sve je išlo naruku kladiocima koji su verovali Mađarima, naročito posle gola Barnabaša Varge u 35. minutu. Domaćin je imao prednost i prvo mesto u grupi, ali je Džastin Deveni u 65. minutu fantastičnim udarcem poravnao rezultat i potpuno promenio rasplet. Mađari su do kraja bezuspešno jurili novi pogodak, pa je Severna Irska remijem izborila direktan plasman u A diviziju Lige nacija. Kec po kvoti 1,82 ostao je neisplaćen.

Opširnije OVDE.

IZRAEL – AUSTRIJA (tip 2, kvota 1,90) – rezultat 1:1

Austrijanci su važili za favorite, ali su već u prvom poluvremenu pokvarili planove onima koji su očekivali laganu dvojku. Dor Perec je u 36. minutu doveo Izrael u vođstvo, pa su gosti morali da jure rezultat. Saša Kalajdžić je u 62. minutu uspeo da poravna i ostavi dovoljno vremena za potpuni preokret, ali do njega nije došlo. Austrija je morala da se zadovolji bodom, a kladioci su ostali bez kvote 1,90.

BARSELONA – PARIZ (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 86:89

Delovalo je da Barselona grabi ka desetoj uzastopnoj pobedi u svim takmičenjima kada je početkom drugog poluvremena stekla 12 poena prednosti. Međutim, Pariz je uspeo da se vrati, a Nadir Hifi je sa 25 poena postao najveći problem katalonskog velikana. Na 34 sekunde pre kraja rezultat je bio izjednačen (86:86), da bi Hifi trojkom preko Darija Brizuele doneo gostima pobedu. Tako je košarkaški kec po kvoti 1,50 završio među promašajima.

Opširnije OVDE.

VIRTUS BOLONJA – PANATINAIKOS (tip 2, kvota 1,35) – rezultat 84:79

Ni Panatinaikos nije opravdao ulogu favorita, iako je tokom treće četvrtine imao osam poena prednosti. Virtus je uspeo da preokrene rezultat, a Dijara i Dijuf sa po 15 poena zadavali su velike probleme atinskom timu. Kada je Markus Kar u završnici pogodio važnu trojku, a Kesler Edvards blokirao Kendrika Nana, bilo je jasno da će još jedan evroligaški favorit pasti. Dvojka po skromnoj kvoti 1,35 skupo je koštala one koji su verovali izabranicima Željka Obradovića.

Opširnije OVDE.

OLIMPIJA MILANO – CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 2,05) – rezultat 91:77

Crvena zvezda je u Milano stigla kao favorit kladilaca, ali se kući vratila sa drugim uzastopnim porazom u Evroligi. Iako su crveno-beli na poluvremenu imali dva poena prednosti (44:42), nastavak je protekao u znaku domaćina, koji je pod vođstvom Luke Bankija pokazao mnogo više energije. Nije Zvezdi pomoglo ni 21 poen Tajsona Kartera, pošto je Olimpija na kraju slavila sa ubedljivih 14 razlike. Oni koji su verovali u gostujuću pobedu po kvoti 2,05 ostali su praznih ruku.

Opširnije OVDE.

DANSKA – NORVEŠKA (tip 1, kvota 2,60) – rezultat 2:3

Kakva noćna mora za Dance i sve koji su zaokružili kec po kvoti 2,60! Rasmus Hejlund i Pjer Emil Hejbjerg doneli su domaćinu dva gola prednosti već posle 14 minuta, a malo ko je tada mogao da pretpostavi kakav će rasplet uslediti. Erling Haland je smanjio zaostatak, Martin Edegor u 83. minutu izjednačio, da bi Haland iz penala u šestom minutu nadoknade kompletirao veliki preokret Norvežana i odveo ih u četvrtfinale Lige nacija. Umesto slavlja zbog odlične kvote, kladiocima je ostalo da se pitaju kako je Danska uspela da ispusti takvu prednost. Zanimljivo, među najigranijim tipovima bili su još GG i GG&3+, pa oni koji su čekali ove tipove imali su razlog da slave.

Opširnije OVDE.