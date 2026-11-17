Da ne možemo u prvi šešir pred žreb kvalifikacija za Evropski šampionat 2028. godine bilo je jasno onog momenta kada smo ostali bez šanse za treće mesto u našoj grupi A diviziji Lige nacija. Umesto nas tamo će Grci, a nakon što su odigrane sve ligaške utakmice i praktično spuštena zavesa na ovogodišnje izdanje LN (preostala još nokaut faza, borba onih najboljih za trofej), poznat je sastav svih pet kvalitativnih šešira.

Iz prvog, Srbija će pored pomenute Grčke moći da dobije Englesku, Portugaliju, Francusku, Nemačku, Španiju, Belgiju, Holandiju, Dansku, Italiju, Norvešku i Hrvatsku. Iz trećeg kao najnezgodniji rivali prete Škotska, Ukrajina, Poljska, Gruzija, Albanija (više zbog naboja i nesportskih stvari)... Kada su četvrti i peti šešir u pitanju, koliko god da smo loš utisak ostavili ove godine u Ligi nacija, ne bismo smeli previše da birkamo. Eventualno izbeći duga i naporna putovanja.