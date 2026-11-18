Niko Pas već navikava Argentince na evrogolove: Dve lepotice za ovacije navijača
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 02:40
I vrlo ubedljivu pobedu protiv Kostarike - 7:0
Serija prijateljskih utakmica i u njima serija (evro)golova Nika Paza kao nagoveštaj nove ere u argentinskoj reprezentaciji.
Izvesno je da nikad neće dostići visine Lionela Mesija, ali još u periodu kod su sećanja na njegov oproštaj od nacionalnog tima još vrlo sveža, ofanzivni vezista Koma nameće se kao potencijalni lider u budućnosti. Predvodnik nove generacije koja neće moći da se oslanja na vanvremensko majstorstvo jednog čoveka. Ili će pak oslanjati na Paza?
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U prethodnim mečevima prijateljskog karaktera mogla je. Pet ih je Argentina odigrala od poraza u finalu Mundijala na ovamo i Pas je u tom periodu postigao pet golova! Po jedan protiv Benina, Burkine Faso i Bolivije, kada je upisao i asistenciju, i još dva večeras u ubedljivoj pobedi protiv Kostarike (7:0) na stadionu Mario Alberto Kempers. Svaki lepši od prethodnog!
Polako ali sigurno momak ponikao u Realovoj fudbalskoj akademiji navikava naciju na evrogolove. Protiv Bolivije bocnuo je golmana, protiv Burkine Faso mu ćušnuo loptu kroz noge, u sudaru sa Bolivijom odapeo strelu sa distance.
Ove noći u Kordobi iz futrole izvukao je još dve...
Prvo je u sedmom minutu natrčao na petom odloženu loptu Enca Fernandeza i u trku iz prve raspalio u dalji ugao, pola sata kasnije je slabijom, desnom nogom zakucao uz prvu stativu. Za zaslužene ovacije prisutnih na stadionu, koji su u jednom trenutku uzvikivali:'Ole, Ole, Niko, Niko'.
Mada je u prvom poluvremenu svoj šou imao i Hulijan Alvarez, koji je posle pogotka u porazu od Urugvaja postigao još dva protiv nedorasle Kostarike. Ni jedan ni drugi pak nisu dočekali het-trik, pošto ih je Lionel Skaloni izveo na poluvremenu. Međutim, i rezervisti su bili vrlo motivisani, pa je Pasova zamena Franko Mastantuono isporučio istu porciju u nastavku - jedan na početku i drugi na kraju drugog poluvremena. Između njegovih pogodaka smestio se i jedan Aleksisa Mekalistera.