U prethodnim mečevima prijateljskog karaktera mogla je. Pet ih je Argentina odigrala od poraza u finalu Mundijala na ovamo i Pas je u tom periodu postigao pet golova! Po jedan protiv Benina, Burkine Faso i Bolivije, kada je upisao i asistenciju, i još dva večeras u ubedljivoj pobedi protiv Kostarike (7:0) na stadionu Mario Alberto Kempers. Svaki lepši od prethodnog!

Polako ali sigurno momak ponikao u Realovoj fudbalskoj akademiji navikava naciju na evrogolove. Protiv Bolivije bocnuo je golmana, protiv Burkine Faso mu ćušnuo loptu kroz noge, u sudaru sa Bolivijom odapeo strelu sa distance.

Ove noći u Kordobi iz futrole izvukao je još dve...