Zvezda BiH u susret žrebu: Srbija je moja želja
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 01:35
"Imam tamo par prijatelja", kaže Kerim Alajbegović; "Svako ko nam dolazi treba da se boji, da zna ko ga čeka", dodaje Tarik Muharemović
Onim što je prikazala, reprezentacija Srbije nije zaslužila da ostane u elitnom društvu Lige nacija, ali kako je bilo i gorih od nje, imaće priliku da kroz baraž sačuva mesto u A diviziji.
Nakon što je odigrano i poslednje kolo grupne faze Lige nacija u svim divizijama, Srbija je u utorak uveče dobila sve potencijalne rivale na žrebu, koji će se u petak održati u Nionu. U pitanju su Slovenija, Mađarska, Republika Irska i Bosna i Hercegovina čija zvezda Kerim Alajbegović priželjkuje susret baš sa našom reprezentacijom.
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Bosna i Hercegovina je u utorak posle preokreta dobila Rumuniju i četvrti put u poslednjih godinu i po dana, a krilni fudbaler Juventusa kao asistent pobedonosnog pogotka bio je jedan od heroja trijumfa. Naravno, kako je još uoči meča bilo poznato da selekcija Sergeja Barbareza ne može do direktnog plasmana u A diviziju, glavno pitanje za reprezentativce BiH bilo je koga bi voleli da izvuku na predstojećem žrebu i Alajbegović je na njega odgovorio bez okolišanja.
"Srbija je moja želja, imam tamo par drugova. Želim da se sretnem sa njima, ali ko dođe - dođe. Želim da igram sa prijateljima", prenosi Dnevni avaz Alajbegovićeve reči.
Njegovom saigraču Ermedinu Demirović potpuno je svejedno hoće li mu rival biti Srbija ili pak Hrvatska, na koju BiH takođe može da naleti.
"Daćemo maksimum protiv koga god da bude. U dobroj smo situaciji i formi, ko god da dođe - ne brinemo. Kada je u pitanju politički aspekt, verujte da mene to ne zanima. Igram fudbal, to je sport, ne treba da se meša politika. Svi znate odakle je moja žena (iz Srbije, prim.aut.), meni je čovek - čovek. Uvek ću da se ponašam sa poštovanjem prema svima. Možda i te utakmice pomognu politici. Ja znam dosta igrača iz Srbije i Hrvatske, i opet ponavljam, meni je fudbal prioritet i tako će uvek biti. Politika me ne zanima", jasan je Demirović.
Tarik Muharemović, štoper Lidsa, koji je večeras prvi put nosio kapitensku traku nacionalnog tima, imao je nešto drugačiju poruku za predstojećeg rivala.
"Hvala selektoru i svima na ovoj prilici. Jedan je od najvećih snova nositi kapitensku traku. Zahvalan sam i srećan što smo pobedili kod kuće. Svako ko nam dolazi treba da se boji, da zna ko ga čeka. Srećan sam celom Ligom nacija. Jedan poraz, a sve ostalo smo pobedili ili igrali nerešeno", podvukao je Muharemović, koji je u miks zonu ušao uz pesmu srpske pevačice Aleksandre Prijović. Kao i pre mesec dana posle pobede nad Poljskom.