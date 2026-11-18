Onim što je prikazala, reprezentacija Srbije nije zaslužila da ostane u elitnom društvu Lige nacija, ali kako je bilo i gorih od nje, imaće priliku da kroz baraž sačuva mesto u A diviziji.

Nakon što je odigrano i poslednje kolo grupne faze Lige nacija u svim divizijama, Srbija je u utorak uveče dobila sve potencijalne rivale na žrebu, koji će se u petak održati u Nionu. U pitanju su Slovenija, Mađarska, Republika Irska i Bosna i Hercegovina čija zvezda Kerim Alajbegović priželjkuje susret baš sa našom reprezentacijom.