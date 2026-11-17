Posle meča, izneo je utiske. Koliko je teško igrati dobru odbranu i ubiti tempo Valensije?

"Teško je. Mislim da danas nismo odigrali najbolju utakmicu. Mislim da smo odradili odličan posao u odbrani. Ali košarka se svodi na postizanje poena, a mi danas to nismo uspeli, zbog čega nismo mogli da pobedimo. Mislim da su oni na kraju zaslužili pobedu. Ne mislim da smo igrali u ritmu u kojem smo igrali u poslednje vreme. Igrali smo malo sporije. Mislim da ćemo biti bolji ukoliko uspemo da unapredimo taj segment igre", kaže Argentinac.

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Šta je bio najveći problem – promašene trojke ili promašaji iz reketa?

"Sve. Mislim da smo promašili nekoliko zicera. Promašili smo mnogo trojki, kao što ste već rekli. I to vas frustrira. Zatim se vraćate u odbranu, a u glavi vam je i dalje napad i tako se stvara začarani krug. To nikako da se završi, jer ne možete da pogodite ni najobičniji šut. Tako da... Glavu gore, moramo da razmišljamo o sledećoj utakmici. Izgubili smo od sjajne ekipe. Već sada moramo da se fokusiramo na osnovne stvari".

Šut je bio baš loš u utorak uveče.

"Da, nadam se da ćemo uspeti da budemo bolji i mislim da hoćemo. Jer se na kraju procenat šuta uvek vrati na realan nivo, na neki normalan prosek. Ali trenutno nismo u najboljoj formi kada je reč o tome. S druge strane, igramo odličnu odbranu. Kao što sam već rekao, košarka se svodi na postizanje poena. Večeras, nažalost, to nismo uspeli", zaključio je.