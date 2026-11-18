LUDI TIKET (-), sreda), 750.001 dinar: Gde baš na Vašington...
Vreme čitanja: 2min | sre. 18.11.26. | 03:20
Nadao se naš kladilac da će Vizardsi konačno prekinuti seriju poraza, ali nažalost - nije se desilo...
Samo jedan korak delio je našeg igrača od spektakularnog dobitka od 750.00 dinara! Na tiketu sa sedam pažljivo odabranih parova iz NBA, NHL i NFL liga složio je astronomsku kvota 2.727,28, loveći mahom iznenađenja. I ulovio je šest, ali je san o ogromnoj isplati nažalost srušio Vašington, koji je porazom od Memfisa zabeležio sedmi vezani neuspeh i tako „prodao“ gotovo savršen tiket.
Ostaje veliki žal jer je ovakav kladilački poduhvat preko bare zaslužio da bude naplaćen u punom iznosu. Kada na ovako zahtevnoj kombinaciji tri različita sporta pogodite gotovo sve, gorak ukus u ustima je neizbežan.
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Ipak, u Mozzartu sportsko znanje nikada ne ostaje bez nagrade! Zahvaljujući benefitu NAPLATI PROMAŠAJ, naš kladilac nije otišao kući praznih šaka – na uloženih 250 dinara inkasirao je 100 puta veću sumu, pa mu je kao uteha pripalo odličnih 25.000 dinara.
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