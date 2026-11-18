Samo jedan korak delio je našeg igrača od spektakularnog dobitka od 750.00 dinara! Na tiketu sa sedam pažljivo odabranih parova iz NBA, NHL i NFL liga složio je astronomsku kvota 2.727,28, loveći mahom iznenađenja. I ulovio je šest, ali je san o ogromnoj isplati nažalost srušio Vašington, koji je porazom od Memfisa zabeležio sedmi vezani neuspeh i tako „prodao“ gotovo savršen tiket.

Ostaje veliki žal jer je ovakav kladilački poduhvat preko bare zaslužio da bude naplaćen u punom iznosu. Kada na ovako zahtevnoj kombinaciji tri različita sporta pogodite gotovo sve, gorak ukus u ustima je neizbežan.