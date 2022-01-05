Velike golgeterske serije ili promašivanje nemogućeg, videćemo šta će kod Ekvadorca biti češća pojava na Bombonjeri
Revanš meč osmine finala Kupa Brazila između Korintijansa i Internasionala na programu je u noći između četvrtka i petka od 01.00 časova po srednjoevropskom vremenu
Plavo-žuti noćas (23.55) domaćinu na stadionu Urakana protiv Estudijantesa u argentinskoj Klausuri
Brazilski as ponovo u centru pažnje skandala nakon pobede Santosa nad Remom u Kupu Brazila
Uprava Korintijansa je podeljena po ovom pitanju, ali predsednik Stabile želi Holanđanina u Sao Paulo
Pogodak 17-godišnjeg Agirea rešio argentinski derbi