juzna amerika

Glavne vesti

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Fudbal | Južna Amerika

Biće radovanja, biće i nerviranja: Rikelme odabrao napadača za Boku i razbuktao požar strasti

Detalj sa prethodnog susreta Korintijansa i Internasionala (©Reuters)
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Fudbal | Južna Amerika

Bitka za četvrtfinale: Diniz juri preokret, Pecoljano sprema zamku

Navijači Boke moraju da se presele u komšiluk (©Reuters)
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Fudbal | Južna Amerika

Kriza i drugog velikana iz Buenos Ajresa: Boka “otišla” s Bombonjere

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Fudbal | Južna Amerika

Nejmar i incidenti u istoj rečenici – to je postao čist pleonazam: Asistirao, pa provocirao (VIDEO)

Memfis Depaj (©Reuters)
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Fudbal | Južna Amerika

Depaj stiže na najluđe pregovore: VIP mesta, rent-a-stadion i bonusi od 20% i za pehare koje neće dizati

Hoakin Garsija (@AFP)
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Fudbal | Južna Amerika

Velez vlada Klausurom, za Sampaolija treća – sreća

Ostale vesti

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Fudbal

River je u haosu, ali Kudet ima podršku

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Fudbal

Riverova drama traje: Najgora ekipa još od 1995, navijači kidali glasne žice od muke

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Fudbal

Sva draž argentinskog fudbala u derbiju Njuelsa i Boke: Golovi, žestoki startovi, vatromet na tribinama

Navijači River Plejta (©Reuters)
Fudbal

River već u agoniji: Monumental gori od besa, Kudetu se drma klupa

Fernando Diniz (@Reuters)
Fudbal

Dinizu preti suspenzija

Adrijan Martines (©AFP)
Fudbal

Vojvodin kec iz rukava: Maravilja se vraća kada je Rasingu najpotrebniji

(Guliver/Diego Alberto/Haliasz)
Fudbal

Gorelo u Čileu: Sevnuo volej za penale, Boka bolja na lutriji

Gremio – Bolivar, tuča (Screenshot)
Fudbal

Čudesni prolaz Bolivara: Golman za desetku, nije moglo bez tuče

Maksimilijano Meza (@AFP)
Fudbal

Independijente slavi povratak Meze, cilja pobedu i protiv Njuelsa

Fudbaleri Boke Juniors (©Reuters)
Fudbal

Aruabarenin odgovor posle debakla: Boka s najjačim snagama u Čileu

Foto: AFP
Fudbal

Flamengo se okliznuo tamo gde nije smeo

Foto: AFP
Fudbal

Ovo nije počelo kako treba! River bez gola i boda posle dva kola

Foto: AFP
Fudbal

Vasko se mučio, ali u finišu probio bunker Independijentea za osminu finala

Alan u akciji (@Reuters)
Fudbal

Palmeiras upalio crveno, ništa od odlaska Alana

Matijas Sepulveda (©AFP)
Fudbal

Lanus ne da krunu, sa sigurnim kapitalom u Peruu

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Fudbal

Nejmar potvrdio kraj: Moje vreme u reprezentaciji je prošlo, uvek sam se borio i mučio

Hose Kanjas, Mateo Garsija i Tomane (©Starsport)
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Mateo Garsija će igrati za Mesijevu 'prvu ljubav', Tomane se vratio u klub iz koga je došao u Zvezdu

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Tigre kao omađijan hodao po ivici

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Istorijska kazna u svetskom fudbalu: Dok se on ne oporavi, ti ne igraš (VIDEO)

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U senci nasilja: Tigre protiv Nasionala za potvrdu osmine finala u Kopa Sudamerikana

Ezekijel Sebaljos (©Reuters)
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River se okliznuo na startu, da vidimo Boku na jednom od najneprijatnijih gostovanja

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Brojke ne lažu, Žardim preporodio Flamengo

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Fudbal

Gnevni i razdražljivi u Riveru: Novi sukob na Monumentalu izbio zbog trave

Navijači River Plejta (©Reuters)
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Nova gorka pilula Milionera, iskupljenje na Monumentalu