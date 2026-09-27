A na pauzi za hidrataciju - pivo; živeli, Ailtone (VIDEO)
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Vreme čitanja: 1min | ned. 27.09.26. | 02:46
Na proslavi 100. rođendana stadiona Vezer Verder ugostio legende Real Madrida
Reprezentativne pauze prava su prilika za obeležavanje raznih godišnjica, proslava, za susrete fudbalskih legendi. Jedna takva svečanost održana je sinoć u Bremenu, na Vezeru, stadionu koji je napunio 100 godina.
Verder je rešio da obeleži rođendan svog doma i za tu priliku u goste pozvao Real Madrid. Na jednom mestu našli su se asovi poput Brazilca Dijega, Grka Angelosa Haristeasa, Pera Mertezakera, Ailtona, Nalda, ili na drugoj strani Kloda Makelelea, Pepea, Kristijana Karembea, Estebana Kambijasa...
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Domaće legende slavile su rezultatom 4:3 pred gotovo krcatim tribinama, međutim ono što je privuklo mnogo veću pažnju od samog meča i golova, jeste pauza za osveženje, od koje su Nemci napravili sjajan štos. Mada potrebe za sada već čuvenim 'hidrejšn brejkom' nije bilo, do njega je došlo, a igrači su umesto vodom posluženi pivom.
Jedan od onih što su se brže-bolje latili čaše bio je bivši fudbaler Crvene zvezde Ailton...