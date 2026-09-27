A na pauzi za hidrataciju - pivo; živeli, Ailtone (VIDEO)

Reprezentativne pauze prava su prilika za obeležavanje raznih godišnjica, proslava, za susrete fudbalskih legendi. Jedna takva svečanost održana je sinoć u Bremenu, na Vezeru, stadionu koji je napunio 100 godina.

Verder je rešio da obeleži rođendan svog doma i za tu priliku u goste pozvao Real Madrid. Na jednom mestu našli su se asovi poput Brazilca Dijega, Grka Angelosa Haristeasa, Pera Mertezakera, Ailtona, Nalda, ili na drugoj strani Kloda Makelelea, Pepea, Kristijana Karembea, Estebana Kambijasa...