Iz kreveta na teren da povede: Modrić preležao grip, spakovao gol i pogurao Hrvatsku u Češkoj

Kada se pogleda krajnji rezultat, Slaven Bilić može da bude zadovoljan. Startovao je u drugom mandatu pobedom, međutim, lako je mogla da mu izmakne…

Česi apsolutno ništa nisu pokazali u prvom poluvremenu. Bili su daleko od lopte, sakrio ju je hrvatski vezni red. Luka Modrić i Mateo Kovačić su bezmalo uvek bili potez ispred. Nijednom domaćin nije šutirao ga golu Dominika Livakovića, dok je Lukaš Horniček bio na mukama kada je uhvatio volej Luka Sučić, te kada su pokušavali Igor Matanović i Luka Sučić.

Preživeo je češki golman nekoliko kritičnih situacija u prvom poluvremenu, preznojavao se i u prvoj kada je lopta išla u okvir – nije je dohvatio. Igor Matanović je presekao pas, lopta je stigla do Luke Modrića, povukao ju je i spakovao u mrežu. Činilo se da bi Hrvati sa domaćinom mogli da izađu na kraj bez većih problema, ali se štošta promenilo za samo nekoliko minuta.

Krenuli su odvažnije napred Česi, počeli više da rizikuju i vrlo brzo anulirali su zaostatak. Adam Hložek vratio je loptu, a levicom je pogodio Adam Karabec. Ofanzivac praške Sparte zatresao je malu mrežu, smestio je loptu u suprotan ugao i Slavenu Biliću bio je to signal da izvrši nekoliko promena.

Jedna se ispostavila kao sasvim dobra: Marko Pašalić zamenio je Franja Ivanovića i kroz desetak minuta precizan ubačaj Ivana Perišića sa levog boka pretvorio u novu prednost Hrvata. Ali, nije trajala zadugo, jer Matej Radosta je popravio svoju brljotinu. Koji minut ranije, odmah po ulasku u igru, našao se u kolosalnoj šansi i – obrukao se. Drugi put nije, matirao je Dominika Livakovića, ali…

Iz VAR sobe stigao je sudiji poziv, signalizirano mu je da se rezervista nalazio u ofsajdu. Za domaćina i Mateja Radostu ove večeri nije bilo radosti u Ligi nacija. Česi imaju za čime da žele, mogli su do boda.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO

Subota

GRUPA 3

Engleska - Španija 2:3 (2:1)

/Gordon 36, Kejn 40 - Jamal 2, Baena 60, Ojarzabal 74/

Češka - Hrvatska 1:2 (0:0)

/Karabec 54 - Modrić 47, Marko Pašalić 77/