Od nepoželjnog čoveka do preporoda kod Spaletija: Juve sprema novi ugovor Daglasu Luizu

Čitavo leto je Juventus pokušavao da pronađe način kako da se otarasi Daglasa Luiza. Brazilski vezista je u Torino došao kao kapitalac iz Aston Vile za 51.500.000 evra i ne zna se kod kog trenera je izgledao gore. U debitantskoj sezoni na 27 mečeva nije upisao ni gol, ni asistenciju. Posle je prosleđen na pozajmice u Notingem Forest i Aston Vilu, ali to je bilo lutanje od nemila do nedraga. Ugovor sa Starom damom mu je trajao još tri godine i Juve je samo razmišljao kako da ga pošalje negde.

Međutim, jedan čovek je verovao u njega, čak se posvađao sa tadašnjim generalnim direktorom Damijenom Komolijem - Lučano Spaleti. Trener Juventusa je bio valjda jedini čovek koji je verovao u kvalitete Daglasa Luiza i rekao upravi kluba da želi da ga vidi na terenu. Ispostavilo se da je Brazilac od nepoželjnog čoveka doživeo preporod. U Seriji A je na pet utakmica odigrao skoro svaki minut, postao bitan igrač u veznom redu, a Tutosport prenosi informaciju kako se već vode pregovori oko novog ugovora i dogovor bi trebalo da bude postignut u narednom periodu.