Od nepoželjnog čoveka do preporoda kod Spaletija: Juve sprema novi ugovor Daglasu Luizu
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 23:14
Brazilac potpuno proigrao ove sezone i kako prenosi Tutosport, pregovori oko nastavka saradnje uveliko traju
Čitavo leto je Juventus pokušavao da pronađe način kako da se otarasi Daglasa Luiza. Brazilski vezista je u Torino došao kao kapitalac iz Aston Vile za 51.500.000 evra i ne zna se kod kog trenera je izgledao gore. U debitantskoj sezoni na 27 mečeva nije upisao ni gol, ni asistenciju. Posle je prosleđen na pozajmice u Notingem Forest i Aston Vilu, ali to je bilo lutanje od nemila do nedraga. Ugovor sa Starom damom mu je trajao još tri godine i Juve je samo razmišljao kako da ga pošalje negde.
Međutim, jedan čovek je verovao u njega, čak se posvađao sa tadašnjim generalnim direktorom Damijenom Komolijem - Lučano Spaleti. Trener Juventusa je bio valjda jedini čovek koji je verovao u kvalitete Daglasa Luiza i rekao upravi kluba da želi da ga vidi na terenu. Ispostavilo se da je Brazilac od nepoželjnog čoveka doživeo preporod. U Seriji A je na pet utakmica odigrao skoro svaki minut, postao bitan igrač u veznom redu, a Tutosport prenosi informaciju kako se već vode pregovori oko novog ugovora i dogovor bi trebalo da bude postignut u narednom periodu.
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Čitava situacija u ovom momentu izgleda nemoguće. Ne postoji fudbaler koji je u poslednjih deset godina bio toliko razočaranje u Juventusu kao Daglas Luiz. Juve je uspeo da ga uzme u konkurenciji Arsenala i Mančester junajteda, što je izazvalo ogromnu euforiju među navijačima. Ispostavilo se da su do dolaska Spaletija gledali čoveka koji ne može da se sastavi na terenu.
O tome koliko je bio loš, govori činjenica da nikad nije odigrao tri uzastopne utakmice u dresu Stare dame. Ipak, sadašnji trener Juventusa uspeo je da izvuče nešto iz njega. Pravo niotkuda, nekadašnji igrač Đirone se pojavio i transformisao se u igrača za koga je Aston Vila izdvojila 16.800.000 evra pre sedam godina. Nekad zaista jeste do trenera.