Šta kaže Žoc posle poraza uz zvuk sirene?

Posle utakmice, utiske je izneo trener Panatinaikosa, Željko Obradović.

"Bila je to veoma dobra utakmica. Čestitam PAOK-u na pobedi. Ja sam zadovoljan činjenicom da smo se borili. Nastavili smo u ritmu koji smo pokazali na prijateljskim utakmicama, kao i u prvoj utakmici Evrolige. Imali su više drugih šansi - čak 13 ofanzivnih skokova. Mislim da su to bili ključni faktori. Što se tiče završnice, to je druga priča. Pogodili su nekoliko trojki. Poslednji napad PAOK-a može da se dogodi i mislim da je upravo to bio ključ utakmice..", započeo je Žoc.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

Koncentracija je bila problem, možda i glavni.

"Da, mislim da je koncentracija neophodna. Imamo dokaz za to jer moji igrači na treninzima šutiraju slobodna bacanja i uvek im govorim da moraju da šutiraju isto kao što to rade na utakmici. Šutiraš, a zatim odlaziš, i naravno, to je pitanje koncentracije. Dakle, moramo da obratimo više pažnje i na treningu kako bismo to popravili. Što se tiče skokova u prvom poluvremenu, nismo imali dobru poziciju jer smo bili ispod koša. Ako si ispod koša, veoma je teško da uhvatiš skok, ako se dobro ne zagradiš".