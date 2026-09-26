Šta kaže Žoc posle poraza uz zvuk sirene?
Vreme čitanja: 2min | sub. 26.09.26. | 23:17
Obradović izneo utiske posle prvog poraza na klupi Panatinaikosa
Prvi poraz ove sezone doživeo je Željko Obradović na klupi Panatinaikosa. Atinski velikan izgubio je od solunskog PAOK-a (84:82) u polufinalu Superkupa Grčke na Rodosu, gde je bivši košarkaš baš Panatinaikosa postigao trojku za pobedu uz zvuk sirene.
Rastužio je Džedi Osman atinske Zelene i odveo PAOK u finale, koji će tamo igrati protiv Olimpijakosa.
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Posle utakmice, utiske je izneo trener Panatinaikosa, Željko Obradović.
"Bila je to veoma dobra utakmica. Čestitam PAOK-u na pobedi. Ja sam zadovoljan činjenicom da smo se borili. Nastavili smo u ritmu koji smo pokazali na prijateljskim utakmicama, kao i u prvoj utakmici Evrolige. Imali su više drugih šansi - čak 13 ofanzivnih skokova. Mislim da su to bili ključni faktori. Što se tiče završnice, to je druga priča. Pogodili su nekoliko trojki. Poslednji napad PAOK-a može da se dogodi i mislim da je upravo to bio ključ utakmice..", započeo je Žoc.
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Koncentracija je bila problem, možda i glavni.
"Da, mislim da je koncentracija neophodna. Imamo dokaz za to jer moji igrači na treninzima šutiraju slobodna bacanja i uvek im govorim da moraju da šutiraju isto kao što to rade na utakmici. Šutiraš, a zatim odlaziš, i naravno, to je pitanje koncentracije. Dakle, moramo da obratimo više pažnje i na treningu kako bismo to popravili. Što se tiče skokova u prvom poluvremenu, nismo imali dobru poziciju jer smo bili ispod koša. Ako si ispod koša, veoma je teško da uhvatiš skok, ako se dobro ne zagradiš".
Ne očajava popularni Žoc.
"Želim ponovo da kažem da sam veoma zadovoljan načinom na koji je moja ekipa izgledala i načinom na koji igra. Do sada smo imali svega 11 treninga. Takođe bih želeo da kažem da, gledajući utakmicu sa klupe, razumem šta moramo da popravimo i šta treba da uradimo. Nedostaju nam treninzi, kao što sam rekao. Igramo u sredu, petak, nedelju, a zatim ponovo počinje isti ciklus. Sutra će ekipa odmoriti, imaćemo ovu kratku pauzu, ali sve je u redu".