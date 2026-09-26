Copy Argentina, paste Španija: Englezi imali svetskog prvaka u šaci, Baena ih okrenuo naglavačke

Za njega je najzaslužniji Aleks Baena . Krilni fudbaler Atletika u potpunosti je okrenuo tok utakmice ulaskom u igru, produživši najveći niz utakmica bez poraza u istoriji reprezentativnog fudbala na 39. Za to mu je bilo dovoljno svega dvadesetak minuta na terenu, period u koji je smestio prelep gol sa distance za izjednačenje i podjednako atraktivnu a opet tako jednostavnu asistenciju za još jednog rezervistu - Mikela Ojarzabala .

Verovatno niko od prisutnih na Vembliju nije mogao da predvidi onakav epilog prvog poluvremena posle uvodnih stotinak sekundi istog. Niti posle desetak minuta, pa ni nakon pola sata igre. Sve to vreme Španija je delovala kao svetski šampion, dok je Engleska izgledala zastrašeno kao kada je na Mundijalu branila prednost protiv Argentine, prečesto jeftino gubila loptu i nije uspevala da zadrži posed. Iako je, paradoksalno, u prvoj polovini prvog poluvremena on bio na strani ostrvske selekcije.

Pa opet, Španci su zahvaljujući poklonu Marka Geija, koji je oberučke prigrlio Lamin Jamal, već u drugom minutu došli do prednosti, koja je je mogla da bude i znatno veća da je Feran Tores bio precizan kao što jeste u dresu Pari Sen Žermena na startu sezone. Međutim, podsetio je ove večeri na onog iz Barselone, prokockao obe situacije u kojima se našao oči u oči sa Džejmsom Trafordom i omogućio Engleskoj da ni iz čega dođe do preokreta.

Tomas Tuhel je na konferenciji uoči utakmice od svojih izabranika zatražio da ‘prigrle haos’, što su oni i učinili baš na onaj način koji je Entoni Gordon sugerio u najavi duela – igrom punom fizičkih kontakata, fokusiranom na kontranapade. I tako je Engleska, zahvaljujući tradicionalnom receptu, u razmaku od četiri puta zatresla mrežu Unaija Simona više puta nego što je uspelo osam reprezentacija sa kojima se Španija suočila na Svetskom prvenstvu. Baš je Gordon u 36. minutu golom završio ubitačan kontranapad i generalno jednu od lepših akcija koju su engleski reprezentativci organizovali u Tuhelovom mandatu, da bi samo četiri minuta kasnije Hari Kejn uz obilatu pomoć Marka Kukurelje glavom doveo domaćina u vođstvo.

Nakon traumatičnog iskustva sa Argentinom, bio je ovo najbolji mogući test za englesku reprezentaciju. Da drugima pokaže da li je naučila nešto na temu branjenja prednosti protiv ekipe koja na nju vrši pritisak. I nije ga položila. Mada je bila vrlo blizu. I činilo se da će kapitulirati nakon što je u uvodnim minutima nastavka Rodri u šesnaestercu nesmotreno faulirao Džuda Belingema i poklonio penal.

Međutim, dogodilo se gotovo nezamislivo. Kejn, koji u dresu reprezentacije nije promašio sa bele tačke još od četvrtfinala Mundijala u Kataru i utakmice sa Francuskom, podbacio je. Pucao je u prečku, pride se okliznuo prilikom izvođenja, pa je zbog duplog kontakta na kraju dosuđen indirektan udarac za Špance.

Samo minut kasnije ušli su Ojarzabal i Baena, koji je automatski promenio sitauciju na terenu. U jednom od prvih kontakata sa loptom je majstorski petom pospremio stopostotnu šansu Jamalu, a kad ovaj već nije uspeo, uzeo je stvari u svoje ruke i sam doneo izjednačenje filigranskim udarcem sa dvadesetak metara udaljenosti. 'Zakucani' starter na Mundijalu odigrao je ključnu ulogu i kod trećeg pogotka Španije pošto je pravovremenim dodavanjem između Ezrija Konse i Marka Geija spojio sa golom drugog džokera Mikela Ojarzabala. A ovaj, kao i obično u dresu reprezentacije, bio nepogrešiv.

Uostalom, kao i pre nešto više od dve godine u finalu Evropskog prvenstva protiv istog rivala.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO

Petak

GRUPA 1

Italija - Belgija 0:2 (0:1)

/Godts 20, Lukebakio 69/

Turska - Francuska 0:1 (0:0)

/Embape 54/

Subota

GRUPA 3

Engleska - Španija 2:3 (2:1)

/Gordon 36, Kejn 40 - Jamal 2, Baena 60, Ojarzabal 74/

Češka - Hrvatska 1:2 (0:0)

/Karabec 54 - Modrić 47, Marko Pašalić 77/

Četvrtak

GRUPA 2

Srbija - Grčka 1:2 (1:0)

/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/

Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)

/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/