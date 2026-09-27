Rus potanko objasnio zašto nije hteo da uzme Sanča

Kako se navodi, Sančo nije imao ništa protiv, želeo je u Rusiju, pa ipak, do zaključenja posla nije došlo jer je trener Murad Musaev spustio rampu. Mladi stručnjak je to i sam potvrdio...

"Želim direktno da se osvrnem na glasine o Džejdonu Sanču, kako ne bi bilo nedoumica. Da, istina je da su nam ga predložili. Koliko znam, on je bio spreman da dođe. Razmotrili smo tu opciju i rekli smo - ne. Ta odluka je bila moja i stojim iza nje", kazao je Musaev, a onda prešao na obrazloženje:

"U Mančester junajtedu ponašao se kao da je važniji od kluba. Kada je trener izneo istinu o njegovom treningu i stavu, Sančo se oglasio u javnosti umesto da spusti glavu i radi. Bio je udaljen iz tima. To nije mala nesuglasica. To je slučaj igrača koji sebe stavlja iznad tima. Mi to ovde ne želimo. Krasnodar počiva na disciplini, kolektivnom radu i poštovanju grba. Svako ko misli da klub postoji da bi služio njemu – neće se dugo zadržati".