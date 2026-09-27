Rus potanko objasnio zašto nije hteo da uzme Sanča
Vreme čitanja: 2min | ned. 27.09.26. | 00:28
Nije samo plata bila problem...
Bilo je reči prethodnih nedelja kako Džejdon Sančo (26) u nedostatku pravih ponuda pokušava da pronađe klub u Turskoj, Rusiji ili Saudijskoj Arabiji, da je preko posrednika nudio svoje usluge, ali da su mu se zbog velikih potraživanja - šuškalo se da želi 5.000.000 evra neto po godini - svuda zahvalili.
Tom prilikom nije objavljeno ime nijednog kluba, međutim sada su ruski mediji otkrili da je Englez bio opcija za tamošnjeg lidera šampionata - Krasnodar.
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Kako se navodi, Sančo nije imao ništa protiv, želeo je u Rusiju, pa ipak, do zaključenja posla nije došlo jer je trener Murad Musaev spustio rampu. Mladi stručnjak je to i sam potvrdio...
"Želim direktno da se osvrnem na glasine o Džejdonu Sanču, kako ne bi bilo nedoumica. Da, istina je da su nam ga predložili. Koliko znam, on je bio spreman da dođe. Razmotrili smo tu opciju i rekli smo - ne. Ta odluka je bila moja i stojim iza nje", kazao je Musaev, a onda prešao na obrazloženje:
"U Mančester junajtedu ponašao se kao da je važniji od kluba. Kada je trener izneo istinu o njegovom treningu i stavu, Sančo se oglasio u javnosti umesto da spusti glavu i radi. Bio je udaljen iz tima. To nije mala nesuglasica. To je slučaj igrača koji sebe stavlja iznad tima. Mi to ovde ne želimo. Krasnodar počiva na disciplini, kolektivnom radu i poštovanju grba. Svako ko misli da klub postoji da bi služio njemu – neće se dugo zadržati".
Pojasnio je Musaev da ni finansijski aspekt nije bio zanemarljiv u celoj priči...
"Tražio je platu koja ne odgovara njegovim igrama u poslednje vreme. Jedan gol na 39 utakmica za Aston Vilu nije učinak igrača koji bi trebalo da ima platu zvezde. Već imamo krilne igrače koji više rade, vraćaju se u odbranu, vrše presing i konstantnije kreiraju šanse. Plaćati visoku cenu za igrača koji nije pokazao da je bolji od onoga što već imamo bila bi greška. Na kraju krajeva, mi ne tražimo zvučna imena samo da bismo ih imali u sastavu. Tražimo momke koji prihvataju standarde kluba. Tako da razgovor nije daleko odmakao, jer je naš odgovor unapred bio jasan", zaključio je Murad Musaev.
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Podsetimo, Džejdon Sančo je dete Mančester Sitija, odakle je kao 17-godišnjak otišao u Borusiju Dortmund i eksplodirao. Mančester junajted platio je za njega jula 2021. godine čak 85.000.000 evra, no on se istog časa ugasio. Nisu uspeo da oživi karijeru na pozajmicama u Dortmundu, Čelsiju i Aston Vili. Letos je ponovo dovođen u vezu sa Milionerima, ali Nils Ole Buk i Niko Kovač odlučili su da im nije potreban.
Prelazni rok u Rusiji traje još pune dve nedelje.