Barselona kao da je NBA, Balcerovski sila

Igralo se kao kada se na video igrici isključe odbrane. Trči, šutiraj i ne pitaj ništa. Jedini problem za goste je bilo što se ne brani reket jer je tu Balcerovski igrao kao da je lično Viktor Vembanjama jer je bio nezaustavljiv svaki put kada je sišao dole. Gosti su se sjajno držali u prvom poluvremenu sve vreme, pošto je razlika bila tek pet poena, a i oni su vrteli ritam koji im je nametnula Barselona. Isto tako bilo je i u trećoj četvrtini, gde smo videli neverovatnih 65 poena, pa i tada se držala Korunja i bila na samo šest poena minusa pred poslednjih deset minuta.

Tvoj tim povede 16 razlike - tip ti je odmah dobitan

A onda je krenulo ludilo Barselone. Trojke su prštale kao na traci, što u tranziciji, što iz pozicionih napada, Balcerovski je dole i dalje dominirao i brzo se došlo do dvocifrene prednosti i preko 100 poena pored imena Barselone na semaforu. Bilo je jasno odavno da je rešeno pitanje pobednika, samo koliko će poena pasti i kolika će bila razlika. Igralo se neobavezno i bilo je lepo za oko. Neutralnim ljubiteljima svakako, Korunji i ne baš toliko.

Još kada je Barselona povela preko 16 razlike, moglo je još tada zbog Mozzart Relaxa da se kec zaokruži, pa da se gleda završnica na miru.

Balcerovski je utakmicu završio sa 21 poenom, Martin 16, Brizuela je ubacio 15, Para 12, Enkamua, Panter i Robinson po deset poena.

Kod gostujućeg sastava istakli su se Verdž sa 16 poena i devet asistencija, Kondit sa 14, Jorgensen 13, Pašeko sa 11 i Kuevas i Hou Kol sa deset poena.