Ovo je ozbiljno: Musijala se ponovo srušio na terenu! (VIDEO)

Musijala se na tom susretu sa Lajpcigom u Minhenu onesvestio u finišu, igrao se 85. minut; tada je objašnjeno kako su uzrok veoma teški vremenski uslovi, visoka temperatura i vlažnost vazduha, međutim ovoga puta ništa od toga ne može da se navede kao razlog.

Ovo je sada već zabrinjavajuće: tri dana pošto se srušio na utakmica protiv RB Lajpciga , Džamalu Musijali (23) ponovo je pozlilo na utakmici Bajerna (protiv Hajdenhajma), usled čega se našao na travi i izazvao šok među igračima na terenu, ali i navijačima na tribinama.

Mladi asa je na teren ušao tek u 61. minutu, a već u 65. se našao na travi?! Niti je bio preumoran, niti se radilo žaropeku kao u subotu protiv Lajpciga. Mada se nakon samo tri minuta našao na nogama, izlazeći sa terena, izgledao je prilično ošamućeno. Sve ovo skupa definitivno pali alarme u lekarskom timu Bajerna, možda čak stavlja pod znak pitanja sezonu pred nama, odnosno Musijalino učešće u istoj. Da ne prenagljujemo (za sada) s procenama o njegovoj budućnosti, ali da je zabrinjavajuće - jeste. Tako je zvučao i Maks Eberl u prvoj izjavi posle svega što se danas dogodilo...

"Budite strpljivi, Džamal će o svemu pričati u bliskoj budućnosti. U svlačionici je sada, istuširao se, presvlači se"...

Podsetimo, nakon tog meča sa RB-om iz minhenskog kluba poručili su da 'nije ništa strašno', te da će reprezentetivac Nemačke biti podvrgnut detaljnim analizama. Bilo je najava i da će bez obzira na rezultate dobiti poštedu od nekoliko nedelja. Danas u Hajdenhajmu nije počeo, ali je ipak dobio šansu sa klupe. Očigledno bolje da nije... Zanimljivo, samo dan pred ovaj meč Oliver Kan savetovao je preko medija Musijalu da se povuče na neko vreme i dobro iskontroliše svoje telo, da sasluša šta mu ono govori:

"Neki ljudi reći će da sam negativan. U redu. Ali radije ću da budem iskren nego da gledam još jednog talentovanog momka kako uništava samog sebe dok pokušava nešto da dokaže. Džamale, ako ovo čitaš, uzmi pauzu. Bićeš zahvalan sam sebi u budućnosti", izjavio je legendarni golman. "To što se srušio, to nije to bilo samo od vrućine. Njemu telo šalje jasnu poruku. Pre nekoliko meseci rekaosam da sebe mora da stavi na prvo mesto, da se potpuno oporavi od povrede pre nego što ponovo zaigra. On je odabrao da forsira. U redu. Svaki igrač želi na veliku scenu. Ali sada se ponovo pale lampice upozorenja. U jednom trenutku postižeš gol, a u sledećem si na zemlji. To nije normalno".